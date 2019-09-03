websokolov

Контактный телефон: +7 (912) 048 07 25
Эл. почта: [email protected]
Опыт работы 8 лет, нацелен на долгосрочное сотрудничество.
Деятельность по продвижению и сопровождению сайтов
Подбор аудитории и ключевых высокочастотных фраз через сторонние сервисы.
SEO-оптимизиция сайта:
- Адаптация к мобильным устройствам и различным разрешениям экрана
- Оптимизация ключевых страниц под требования поисковых роботов
- Повышение скорости загрузки сайта
- Отчистка сайта от битого кода
Наполнение статейной информацией:
- Написание уникальных статей, адаптивных для поисковых систем
- Корректировка имеющихся статей на сайте под требования роботов Яндекс и Google
Работа с поисковиками (вебмастер Yandex / Google search console)
Работа со вспомогательными сервисами поисковика (справочники/каталоги/блоги)
Работа с площадками:
- Подготовка уникальной от сайта тексто-графической информации
- Подготвка ссылочного массива
- Размещение на тематических источниках, имеющих высокий показатель трафика
- Подготовка материалов для импорта (интернет-магазины)
- Наполнение и оформление существующих площадок
Доски объявлений:
- Мониторинг тематических источников для размещения
- Размещение текстово-графической информации на сайтах-объявлений со ссылкой на источник – статью или материал сайта, контактные данные.
Закупка временных и постоянных ссылок
Настройка и сопровождение рекламной кампании в Яндекс и Google
Сопровождение сайта
- Наполнение и редактирование текстовой информации
- Правка модулей
- Правка шаблона
- Защита от вредоносных ПО и DDOS-атак на сервер
- Своевременное обновление плагинов и компонентов сайта
- Работа со сторонними закреплёнными ресурсами (битрикс 24, Booking, otelMS, Яндекс-каталог)
Работа с публичной офертой:
- Наполнение товарами
- Сопровождение товарной линейки (своевременная корректировка цен и характеристик)