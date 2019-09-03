websokolov

Комплексное продвижение в поисковых системах (сайт, соц сети и др.) для выхода в ТОП 10 Yandex и Google от 10000 руб в месяц

Контактный телефон: +7 (912) 048 07 25

Эл. почта: [email protected]

Опыт работы 8 лет, нацелен на долгосрочное сотрудничество.

Деятельность по продвижению и сопровождению сайтов

Подбор аудитории и ключевых высокочастотных фраз через сторонние сервисы.

SEO-оптимизиция сайта:

- Адаптация к мобильным устройствам и различным разрешениям экрана

- Оптимизация ключевых страниц под требования поисковых роботов

- Повышение скорости загрузки сайта

- Отчистка сайта от битого кода

Наполнение статейной информацией:

- Написание уникальных статей, адаптивных для поисковых систем

- Корректировка имеющихся статей на сайте под требования роботов Яндекс и Google

Работа с поисковиками (вебмастер Yandex / Google search console)

Работа со вспомогательными сервисами поисковика (справочники/каталоги/блоги)

Работа с площадками:

- Подготовка уникальной от сайта тексто-графической информации

- Подготвка ссылочного массива

- Размещение на тематических источниках, имеющих высокий показатель трафика

- Подготовка материалов для импорта (интернет-магазины)

- Наполнение и оформление существующих площадок

Доски объявлений:

- Мониторинг тематических источников для размещения

- Размещение текстово-графической информации на сайтах-объявлений со ссылкой на источник – статью или материал сайта, контактные данные.

Закупка временных и постоянных ссылок

Настройка и сопровождение рекламной кампании в Яндекс и Google

Сопровождение сайта

- Наполнение и редактирование текстовой информации

- Правка модулей

- Правка шаблона

- Защита от вредоносных ПО и DDOS-атак на сервер

- Своевременное обновление плагинов и компонентов сайта

- Работа со сторонними закреплёнными ресурсами (битрикс 24, Booking, otelMS, Яндекс-каталог)

Работа с публичной офертой:

- Наполнение товарами

- Сопровождение товарной линейки (своевременная корректировка цен и характеристик)