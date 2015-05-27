Люблю делать красивые сайты

О себе...

На моем счету не одна сотня готовых проектов и 10 - летний опыт работы.

Основные направления: CMS: Joomla, Wordpress, Opencart, Drupal, Битрикс и т.д.

cайт «под ключ», интернет- магазин, одностраничник, разработка дизайна, html, php, css, javascript, MySQL, поисковая оптимизация, продвижение сайтов.

Порядочность, качество и сроки гарантирую.