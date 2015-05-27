webstudio-elbrus

Денис webstudio-elbrus

 
50 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Люблю делать красивые сайты

О себе...

На моем счету не одна сотня готовых проектов и 10 - летний опыт работы.

Основные направления: CMS: Joomla, Wordpress, Opencart, Drupal, Битрикс и т.д.

cайт «под ключ», интернет- магазин, одностраничник,  разработка дизайна, html, php, css, javascript, MySQL, поисковая оптимизация, продвижение сайтов.

Порядочность, качество и сроки гарантирую.

HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $300от 1 дня
нет рейтинга