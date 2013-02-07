webzorro

Владимир webzorro

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • SMS-шлюз

    Интересует создание сайта, на котором можно было бы предлагать клиенту покупать пакеты смс, т.е. сделать его с нуля до готового сервиса. Таких сайтов очень много, вот один пример http://www.infosmska.ru/.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Счётчик мб

    Есть форма обратной связи на class.phpmailer с 15-ю прикрепляемых файлов и рядом с каждым ( выберите файл ), есть кнопка отчистки прикрепляемого файла. И ещё ограничение при отправки в 15 мб. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад