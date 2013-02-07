Интересует создание сайта, на котором можно было бы предлагать клиенту покупать пакеты смс, т.е. сделать его с нуля до готового сервиса. Таких сайтов очень много, вот один пример http://www.infosmska.ru/.
Сайты «под ключ»5 заявок
Закрыт
12 лет назад
Интересует создание сайта, на котором можно было бы предлагать клиенту покупать пакеты смс, т.е. сделать его с нуля до готового сервиса. Таких сайтов очень много, вот один пример http://www.infosmska.ru/.
Есть форма обратной связи на class.phpmailer с 15-ю прикрепляемых файлов и рядом с каждым ( выберите файл ), есть кнопка отчистки прикрепляемого файла. И ещё ограничение при отправки в 15 мб. ...