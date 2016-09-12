$75
Всем привет! Предллагаю по 12р за вступившего человека в свои группы в ФБ, ВК, твиттер и инстаграм. Требования: 1. Отсутствие или минимум рекламы на стене 2. Есть фото ...
Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
Закрыт
8 лет назад
Всем привет! Предллагаю по 12р за вступившего человека в свои группы в ФБ, ВК, твиттер и инстаграм. Требования: 1. Отсутствие или минимум рекламы на стене 2. Есть фото ...
Всем привет, Простое задание на вбивание информации в веб-формы: 1. Заходим на сайт https://goo.gl/3kBqT6 2. Быстро регистрируемся, указав профиль в ВК, ОК или ФБ. 3. Каждый человек имеет право зарегаться под ...
Всем привет! Задание простое, но хорошо оплачиваемое: 1. Заходим на http://rio.futurenpf.ru/ 2. Нажимаем на кнопку "Участвовать" 3. Выбираем любой свой профиль из соцсетей (фб, вк, ок, твит) 4. Выбираем "добавить ...