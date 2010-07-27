wert1974

Андрей wert1974

 
49 летМолдова/Кишинев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Высшее юридическое и историческое образование. Знание румынского и английского языков.

Дисциплины, по которым выполняем работы: юриспруденция, переводы с/на румынский, английский.

Виды работ: контрольная работа, набор/корректировка текста, переводы, наполнение сайтов контентом (копипаст), перевод PHP-файлов.

Профессиональные навыки:

Редактор Word, высокая скорость печати, хорошие навыки работы в Internet.

Деловые качества:

Умение быстро учиться, ответственность, тщательность, коммуникабельность, трудолюбие, вежливость.

ICQ 163 846 626

PHP
Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
#3233
Переводы
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от $1
от 1 дня
#3333
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5907