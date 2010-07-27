Высшее юридическое и историческое образование. Знание румынского и английского языков.
Дисциплины, по которым выполняем работы: юриспруденция, переводы с/на румынский, английский.
Виды работ: контрольная работа, набор/корректировка текста, переводы, наполнение сайтов контентом (копипаст), перевод PHP-файлов.
Профессиональные навыки:
Редактор Word, высокая скорость печати, хорошие навыки работы в Internet.
Деловые качества:
Умение быстро учиться, ответственность, тщательность, коммуникабельность, трудолюбие, вежливость.
ICQ 163 846 626
Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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