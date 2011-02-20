$50
Требуется визитка на джумле или друпале (на бесплатной, но не самописной системе). Хост, домен есть. Требуется дизайн 1 страницы, вёрстка, настройка. Дизайн должен быть рисованным! Строго! Не ...
Сайты «под ключ»3 заявки
Закрыт
14 лет назад
Требуется визитка на джумле или друпале (на бесплатной, но не самописной системе). Хост, домен есть. Требуется дизайн 1 страницы, вёрстка, настройка. Дизайн должен быть рисованным! Строго! Не ...
Во-первых ознакомьтесь с ТЗ, чтоб вы понимали, что работы там по дизайну на час – два, а по вёрстке и написанию кода (или настройке) -1-2 дня! Условия: ...