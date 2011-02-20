wertyart

Артём wertyart

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт-визитка (дизайн - 1 страница)

    $50

    Требуется визитка на джумле или друпале (на бесплатной, но не самописной системе). Хост, домен есть. Требуется дизайн 1 страницы, вёрстка, настройка. Дизайн должен быть рисованным! Строго! Не ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно нужен простой сайт

    $100

    Во-первых ознакомьтесь с ТЗ, чтоб вы понимали, что работы там по дизайну на час – два, а по вёрстке и написанию кода (или настройке) -1-2 дня! Условия: ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад