Всем - доброго дня и успехов в работе!
Меня зовут Сергей, копирайтингом занимаюсь около 8 лет.
По образованию - историк, имею ученую степень.
Пишу тексты "вслепую", что в сочетании с широкой эрудицией и богатым словарным запасом позволяет мне работать с текстами легко и непринужденно.
Занимаюсь копирайтингом не только ради дополнительных заработков, но еще и потому, что нравится писать "вкусные" тексты.
Отзывы заказчиков
$60
2 балла
7 лет назад
заказ не выполнен, деньги заплачены, прошло два месяца я в шоке!!!!!
$10
10 баллов
7 лет назад
От лица Агентства Direct-romanoff.ru выражаю огромную благодарность Сергею, за качественный подход к написанию контента по заданным темам. Несмотря на довольно сложную тематику и плотное ТЗ по ключевым запросам, получили очень интересные статьи, с продающим мотивом и читабельным текстом. Особенно хочется отметить оперативность и соблюдение сроков, а так же ответственный подход к работе. Спасибо.
Ответный отзыв
C Алексеем очень приятно работать вместе, рекомендую всем в качестве надежного заказчика. Уважителен, обязателен, точно формулирует детали и условия заказа. Надеюсь, наше сотрудничество будет постоянным.
$20
9 баллов
7 лет назад
Сотрудничаю с Сергеем уже продолжительное время. Требовался копирайтер со специфическими знаниями в определенной теме, я нашел его в лице Сергея. Были разовые трудности с соблюдением сроков, но надеюсь они уже в прошлом. Качеством работы данного исполнителя доволен и могу порекомендовать его.
Ответный отзыв
Рекомендую Максима как надежного и ответственного заказчика. Четкое, ясное задание и своевременная оплата работы.
$85
10 баллов
8 лет назад
Советуем автора! Работать было легко и приятно! Знаем теперь кому новые заказы в первую очередь отдавать на рассмотрение!
Ответный отзыв
Рекомендую к постоянному сотрудничеству! Четкая постановка задачи, постоянная связь и своевременная оплата! Было приятно поработать вместе.
$12
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за отличную работу, выполненную в кратчайшие сроки
Ответный отзыв
Было приятно поработать вместе. Все было на высоком профессиональном уровне - ясное и четкое задание, постоянная связь по ходу работы и оперативная оплата после сдачи текста.