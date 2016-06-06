westkoser

Сергей westkoser

 
42 годаКазахстан/Усть-Каменогорск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Всем - доброго дня и успехов в работе! 

Меня зовут Сергей, копирайтингом занимаюсь около 8 лет.

По образованию - историк, имею ученую степень.

Пишу тексты "вслепую", что в сочетании с широкой эрудицией и богатым словарным запасом позволяет мне работать с текстами легко и непринужденно. 

Занимаюсь копирайтингом не только ради дополнительных заработков, но еще и потому, что нравится писать "вкусные" тексты.

Отзывы заказчиков
kuhtadent
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$60
2 балла
7 лет назад
Фамильная стоматология Кухта Дент
заказ не выполнен, деньги заплачены, прошло два месяца я в шоке!!!!!
direct-romanoff
Алексей 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Написание СЕО статей для сайта по строительным экспертизам
От лица Агентства Direct-romanoff.ru выражаю огромную благодарность Сергею, за качественный подход к написанию контента по заданным темам. Несмотря на довольно сложную тематику и плотное ТЗ по ключевым запросам, получили очень интересные статьи, с продающим мотивом и читабельным текстом. Особенно хочется отметить оперативность и соблюдение сроков, а так же ответственный подход к работе. Спасибо.
C Алексеем очень приятно работать вместе, рекомендую всем в качестве надежного заказчика. Уважителен, обязателен, точно формулирует детали и условия заказа. Надеюсь, наше сотрудничество будет постоянным.
Ответный отзыв
seomaxim
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
9 баллов
7 лет назад
Требуется футбольный аналитик
Сотрудничаю с Сергеем уже продолжительное время. Требовался копирайтер со специфическими знаниями в определенной теме, я нашел его в лице Сергея. Были разовые трудности с соблюдением сроков, но надеюсь они уже в прошлом. Качеством работы данного исполнителя доволен и могу порекомендовать его.
Рекомендую Максима как надежного и ответственного заказчика. Четкое, ясное задание и своевременная оплата работы.
Ответный отзыв
Prepod2000
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$85
10 баллов
8 лет назад
Дипломная по всеобщей истории
Советуем автора! Работать было легко и приятно! Знаем теперь кому новые заказы в первую очередь отдавать на рассмотрение!
Рекомендую к постоянному сотрудничеству! Четкая постановка задачи, постоянная связь и своевременная оплата! Было приятно поработать вместе.
Ответный отзыв
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Доклад про Бим Инессу Львовну
Спасибо за отличную работу, выполненную в кратчайшие сроки
Было приятно поработать вместе. Все было на высоком профессиональном уровне - ясное и четкое задание, постоянная связь по ходу работы и оперативная оплата после сдачи текста.
Ответный отзыв