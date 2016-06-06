Всем - доброго дня и успехов в работе!

Меня зовут Сергей, копирайтингом занимаюсь около 8 лет.

По образованию - историк, имею ученую степень.

Пишу тексты "вслепую", что в сочетании с широкой эрудицией и богатым словарным запасом позволяет мне работать с текстами легко и непринужденно.

Занимаюсь копирайтингом не только ради дополнительных заработков, но еще и потому, что нравится писать "вкусные" тексты.