direct-romanoff

Требуются небольшие переделки на сайте http://ruslesopilka.com/ 1. На странице контактов (http://ruslesopilka.com/contact.html) после редактирования номеров телефонов, пропала карта. В коде она есть, а на сайте не отображается. И заголовок "Как нас найти" съехал вниз ...