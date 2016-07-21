Нужен человек который хорошо разбирается в сайтах сделанных Флексайтс (http://support.flexites.org/user-instructions/). Работать предстоит с сайтом http://salonhrustal.ru/ Нужно будет добавить несколько страниц, некоторые страницы изменить, добавить на все страницы возможность писать ...
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Действие аккаунта приостановлено!
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$10
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Требуются небольшие переделки на сайте http://ruslesopilka.com/ 1. На странице контактов (http://ruslesopilka.com/contact.html) после редактирования номеров телефонов, пропала карта. В коде она есть, а на сайте не отображается. И заголовок "Как нас найти" съехал вниз ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется написание СЕО статей по теме: Строительные экспертизы. Сайт: http://ocenkaexp.ru Преимущества исполнителям с техническим образованием или разбирающимся в теме или имеющим подобные работы в портфолио. Готовы платить по 100 руб. за 1000 символов качественного ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
Написание статей
C Алексеем очень приятно работать вместе, рекомендую всем в качестве надежного заказчика. Уважителен, обязателен, точно формулирует детали и условия заказа. Надеюсь, наше сотрудничество будет постоянным.
Ответный отзыв
От лица Агентства Direct-romanoff.ru выражаю огромную благодарность Сергею, за качественный подход к написанию контента по заданным темам. Несмотря на довольно сложную тематику и плотное ТЗ по ключевым запросам, получили очень интересные статьи, с продающим мотивом и читабельным текстом. Особенно хочется отметить оперативность и соблюдение сроков, а так же ответственный подход к работе. Спасибо.
$15
10 баллов
9 лет назад
MODX
Спасибо Алексею за интересный проект, буду рада продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
Все сделано качественно и быстро! Спасибо огромное! С первых минут работы Натальи, стало ясно что она профи в системе MODx. Да и просто с ней приятно общаться...