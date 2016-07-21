direct-romanoff

Алексей direct-romanoff

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Настройка Яндекс Директ и Google AdWords с гарантией результата. Создание конверсионных Landing Page
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

westkoser
Сергей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Написание СЕО статей для сайта по строительным экспертизам
Написание статей
C Алексеем очень приятно работать вместе, рекомендую всем в качестве надежного заказчика. Уважителен, обязателен, точно формулирует детали и условия заказа. Надеюсь, наше сотрудничество будет постоянным.
От лица Агентства Direct-romanoff.ru выражаю огромную благодарность Сергею, за качественный подход к написанию контента по заданным темам. Несмотря на довольно сложную тематику и плотное ТЗ по ключевым запросам, получили очень интересные статьи, с продающим мотивом и читабельным текстом. Особенно хочется отметить оперативность и соблюдение сроков, а так же ответственный подход к работе. Спасибо.
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Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Небольшие переделки сайта на CMS MODx
MODX
Спасибо Алексею за интересный проект, буду рада продолжить сотрудничество!
Все сделано качественно и быстро! Спасибо огромное! С первых минут работы Натальи, стало ясно что она профи в системе MODx. Да и просто с ней приятно общаться...
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