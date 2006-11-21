Если вы в совершенстве знаете хотябы одно, из перечисленного ниже,то вы подходите нам: Дизайн Архитектура 3D дизайн Веб-дизайн --HTML --SSI --JS --Perl --Python 2 --MySQL --CSS --Php --MySQL Логотипы и банеры на: Photoshop, XaraX, Flash Раскрутка и SEO и тд... Требования: 1)Знание одного из перечисленных выше языка/программы 2)Портфолио с хотябы одной выполненой ...