wexmoney

Гость wexmoney

 
40 летРоссия/Владикавказ
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Работа удалённая(надомная)

Основатель веб студии www.wexmoney.net

  • В дизайн компанию требуются

    На постоянную удалённую работу в студии www.wexmoney.net требуются люди, умеющее хотябы одно из перечисленного: Seo-оптимизация Раскрутка сайтов Программирование Владение AutoCad или P-Cad ВСЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ если заинтернесовались, то пишите по аське: 247-616-717 или на [email protected]

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа в дизайн студии

    Если вы в совершенстве знаете хотябы одно, из перечисленного ниже,то вы подходите нам: Дизайн Архитектура 3D дизайн Веб-дизайн --HTML --SSI --JS --Perl --Python 2 --MySQL --CSS --Php --MySQL Логотипы и банеры на: Photoshop, XaraX, Flash Раскрутка и SEO и тд... Требования: 1)Знание одного из перечисленных выше языка/программы 2)Портфолио с хотябы одной выполненой ...

    PHPPythonMySQLHTMLCSSPerl
    Прочее16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад