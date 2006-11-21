На постоянную удалённую работу в студии www.wexmoney.net требуются люди, умеющее хотябы одно из перечисленного: Seo-оптимизация Раскрутка сайтов Программирование Владение AutoCad или P-Cad ВСЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ если заинтернесовались, то пишите по аське: 247-616-717 или на [email protected]
Работа удалённая(надомная)
Основатель веб студии www.wexmoney.net
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
Если вы в совершенстве знаете хотябы одно, из перечисленного ниже,то вы подходите нам: Дизайн Архитектура 3D дизайн Веб-дизайн --HTML --SSI --JS --Perl --Python 2 --MySQL --CSS --Php --MySQL Логотипы и банеры на: Photoshop, XaraX, Flash Раскрутка и SEO и тд... Требования: 1)Знание одного из перечисленных выше языка/программы 2)Портфолио с хотябы одной выполненой ...Прочее16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно сделать логотип на flash для сайта www.kazino.wexmoney.net . Он должен быть примерно такого размера как и существующий.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт17 лет назад
Раскрутить сайт www.wexmoney.netПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт17 лет назад