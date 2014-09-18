whatsab

Чаплыгин whatsab

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
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  • BITRIX: Исправить выгрузку XML в яндекс-маркет

    Есть интернет-магазин на последней версии CMS Bitrix. На данный момент выгрузка в Яндекс-Директ настроена, однако, необходимо модернизировать её, для соответствия всем правилам системы: 1. Не выгружать товары без остатка на складе. Тут надо учесь, что есть товары ...

    Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрытие товаров в магазине Bitrix

    Необходимо скрыть товары в каталоге, которых нет на складе. Необходимо учесть, что у товаров могут быть торговые предложения, которые есть в наличии, в то время как у основного товара quantity = 0. Товары с нулевым остатком ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт, генерирующий карты сайта в XML и HTML

    $100

    Создать скрипт, который будет генерировать карты сайта в XML и HTML. На главной странице скрипта будет форма с полями: - "Точка входа", с которой будет происходить начало crawling'а; [input text] - "Частота обновления" (frequency), устанавливается пользователем: [select] - Не ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад