Есть интернет-магазин на последней версии CMS Bitrix. На данный момент выгрузка в Яндекс-Директ настроена, однако, необходимо модернизировать её, для соответствия всем правилам системы: 1. Не выгружать товары без остатка на складе. Тут надо учесь, что есть товары ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо скрыть товары в каталоге, которых нет на складе. Необходимо учесть, что у товаров могут быть торговые предложения, которые есть в наличии, в то время как у основного товара quantity = 0. Товары с нулевым остатком ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Создать скрипт, который будет генерировать карты сайта в XML и HTML. На главной странице скрипта будет форма с полями: - "Точка входа", с которой будет происходить начало crawling'а; [input text] - "Частота обновления" (frequency), устанавливается пользователем: [select] - Не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад