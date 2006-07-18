white2005

Олег Смага white2005

 
56 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SEO оптимизация англоязычных сайтов - Google, Yahoo, Bing!

Опыт работы более 5 лет. Google, Yahoo, Bing. Работа с англоязычным контентом.

Отзывы фрилансеров
aranea
Андрей 
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2000
10 баллов
9 лет назад
Разработать дизайн сайта
Все в порядке, рекомендую.
Профессионалы высокого уровня. Работа выполнена качественно и в срок, учтены все пожелания. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
quality_site
Николай 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Вставить парсер новостей в коммерческий скрипт
Отличный Заказчик!!! все ясно сформулировал!!!
Работать приятно. Профессионалы высокого уровня. Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв