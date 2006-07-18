$20
Есть готовый скрипт, есть парсер. Нужно вставить парсер в скрипт, а для этого нужно чтобы в ключевом слове между словами (если там не одно слово) вместо пробела поставить +
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Опыт работы более 5 лет. Google, Yahoo, Bing. Работа с англоязычным контентом.
Есть готовый скрипт, есть парсер. Нужно вставить парсер в скрипт, а для этого нужно чтобы в ключевом слове между словами (если там не одно слово) вместо пробела поставить +
Дизайн и верстка веб сайта компании. Создание баннеров. Условие - навыки работы с CMS Битрикс.
Необходимо интегрировать готовый дизайн и сверстать 4 сайта ( в среднем 35-50 страниц). Контент прелоставляется. Может понадобится разаработка java scripts для всплывающих меню.
Необходимо разработать дизайн сим карты, карты пополнения счета и копи-холдера л\для сим-карты
Разработка концепции дизайна корпоративного сайта. Изготовление flash-анимации.