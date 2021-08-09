whosphenes

Наталия Шоренко whosphenes

 
21 годУкраина/Сумы
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Здравствуйте, я моушн-дизайнер с большим уклоном на 2D-анимацию и анимацию персонажей. Примеры моих работ: https://www.behance.net/natalie_shorenko
недостаточно оценок
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
freelanseeer_ua
Александр 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$15
10 баллов
2 года назад
Анимировать 4 картинки
Все отлично. Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую!
Положительные впечатления о сотрудничестве: быстрая проверка работы, готовность к коммуникации, понятное задание и достойная оплата
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