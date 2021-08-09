Здравствуйте, я моушн-дизайнер с большим уклоном на 2D-анимацию и анимацию персонажей. Примеры моих работ: https://www.behance.net/natalie_shorenko
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
- The importance of sleep101 просмотр
- Business concept scenes60 просмотров
- Animation wallpapers83 просмотра
- Gifs136 просмотров
- Планета в наших руках83 просмотра
- Showreel & Portfolio67 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Все отлично. Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Положительные впечатления о сотрудничестве: быстрая проверка работы, готовность к коммуникации, понятное задание и достойная оплата