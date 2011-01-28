Здравствуйте, нужна качественная обработка фотографий часов из дерева для интернет магазина. Задача сделать качественную обработку фотографий, нужно чуть больше чем просто каталожные фото. Обработка включает в себя обтравку, создание красивых и реалистичной теней, ...
- Обработка фотографий31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть скрипт для отслеживания и перенаправленния мобильного трафика с вэб сайтов. Скрипт состоит с одного файла который подключается на страницы сайта с помощью php Кода: require_once('mobile_device_detect.php'); mobile_device_detect(true,false,true,true,true,true,true,'http://site.ru/partner.php?user_id=1',false); ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен качественный рерайтинг текста о электронной сигарете и отзывов о ней. Исходный текст предоставляю в worde. При рерайтинге нужно сохранить структуру исходного текста (заголовки, абзацы.) Текст на выходе должен иметь ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен качественный перевод русского ( около 7 600 знаков б.п) текста на итальянский, текст на выходе должен иметь большую уникальность. Тематика- фармакология, описание двух препаратов.Переводы6 заявокЗакрыт14 лет назад