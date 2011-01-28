Здравствуйте, нужна качественная обработка фотографий часов из дерева для интернет магазина. Задача сделать качественную обработку фотографий, нужно чуть больше чем просто каталожные фото. Обработка включает в себя обтравку, создание красивых и реалистичной теней, ...