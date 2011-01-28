winnt

Александр Савчук winnt

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обработка фотографий наручных часов для интернет магазина

    Здравствуйте, нужна качественная обработка фотографий часов из дерева для интернет магазина. Задача сделать качественную обработку фотографий, нужно чуть больше чем просто каталожные фото. Обработка включает в себя обтравку, создание красивых и реалистичной теней, ...

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно доработать небольшой скрипт

    Есть скрипт для отслеживания и перенаправленния мобильного трафика с вэб сайтов. Скрипт состоит с одного файла который подключается на страницы сайта с помощью php Кода: require_once('mobile_device_detect.php'); mobile_device_detect(true,false,true,true,true,true,true,'http://site.ru/partner.php?user_id=1',false); ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайтинг - 25k без пробелов.

    Нужен качественный рерайтинг текста о электронной сигарете и отзывов о ней. Исходный текст предоставляю в worde. При рерайтинге нужно сохранить структуру исходного текста (заголовки, абзацы.) Текст на выходе должен иметь ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Рерайтинг - 25k без пробелов.
Работать с Александром одно удовольствие. Приятный в общении человек, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Имел честь работать с Юлей, все было выполнено качественно и ровно в срок, рекомендую!
Ответный отзыв