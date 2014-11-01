Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен оглох, Пушкина застрелили... теперь вот у меня что-то голова побаливает...
- Создание сайтов различной сложности по срокам зависит от цмс и строго обговарюются.
- Контакты даю только при личной переписке.
- Самое главное четко ставьте ТЗ, а не "я хочу так..", а потом "ой сделайте по другому но незнаю как". Все что не обговорено в ТЗ оплачивается дополнительно.
- Оплата по факту выполненной работы (по частям / полностью) как договоримся.
Вт-Сб: 10.00-20.00
Вс: выходной.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
9 лет назад
Сергей играючи выполнил обе задачи. При выполнении второй - оказалось что нет актуальной версии бэкап. Сергей развернул на денвере зараженый проект почистил от найденных им шелов и трояна установил его обратно на хостинг и поставил модуль антивируса. Также отдельное спасибо, что берешь трубку когда звонил во время разработки. Рекомендую, как отличного программиста по wordpress.
Ответный отзыв
Работаем в 3-й раз нареканий нет, рекомендую!
$30
10 баллов
9 лет назад
Работаю с Сергеем второй раз. Решил мою проблему за считанные минуты. Проявил себя как профессионал. Очень толковый исполнитель, отлично знает свою работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Второй раз работаю с Михаилом, доволен сотрудничеством, четкая постановка ТЗ и моментальная оплата.
$5
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Сергею. Оперативно подсказал в чем проблема и внес изменения на сайт. Рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо. Сотрудничеством доволен. Оперативная оплата.
$50
10 баллов
9 лет назад
Сергей отлично справился с задачей. Во время переноса возникла нештатная ситуация на хостинге, с которой Сергей хорошо справился. После переноса сайт корректно работает - в этом и состояла задача. Радует, что после выполнения задачи и оплаты, Сергей не пропадает, а оказывает уместную консультационную поддержку. Спасибо! Рекомендую
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Иваном. Терпеливый, спокойный и адекватный человек. А человек это больше чем просто заказчик, очень доволен сотрудничеством. Оплата моментальная.
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделано все быстро, рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплата моментально. Рекомендую.
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