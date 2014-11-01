Сергей играючи выполнил обе задачи. При выполнении второй - оказалось что нет актуальной версии бэкап. Сергей развернул на денвере зараженый проект почистил от найденных им шелов и трояна установил его обратно на хостинг и поставил модуль антивируса. Также отдельное спасибо, что берешь трубку когда звонил во время разработки. Рекомендую, как отличного программиста по wordpress.