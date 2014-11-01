wordpressik

Сергей wordpressik

 
39 летУкраина/Луцк
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен оглох, Пушкина застрелили... теперь вот у меня что-то голова побаливает...
  • Создание сайтов различной сложности по срокам зависит от цмс и строго обговарюются.
  • Контакты даю только при личной переписке.
  • Самое главное четко ставьте ТЗ, а не "я хочу так..", а потом "ой сделайте по другому но незнаю как". Все что не обговорено в ТЗ оплачивается дополнительно.
  • Оплата по факту выполненной работы (по частям / полностью) как договоримся.
На связи (мск): Пн: 12.00-20.00

                              Вт-Сб: 10.00-20.00

                              Вс: выходной.

Портфолио
Отзывы заказчиков
shoemaker_bis
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Две задачи по wordpress
Сергей играючи выполнил обе задачи. При выполнении второй - оказалось что нет актуальной версии бэкап. Сергей развернул на денвере зараженый проект почистил от найденных им шелов и трояна установил его обратно на хостинг и поставил модуль антивируса. Также отдельное спасибо, что берешь трубку когда звонил во время разработки. Рекомендую, как отличного программиста по wordpress.
Работаем в 3-й раз нареканий нет, рекомендую!
Ответный отзыв
mihaterentev1305
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Работа с сайтом внести правки
Работаю с Сергеем второй раз. Решил мою проблему за считанные минуты. Проявил себя как профессионал. Очень толковый исполнитель, отлично знает свою работу. Рекомендую!
Второй раз работаю с Михаилом, доволен сотрудничеством, четкая постановка ТЗ и моментальная оплата.
Ответный отзыв
klopec
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Доработка меню сайта на wordpress
Спасибо Сергею. Оперативно подсказал в чем проблема и внес изменения на сайт. Рекомендую
Спасибо. Сотрудничеством доволен. Оперативная оплата.
Ответный отзыв
shoemaker_bis
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Перенести проект с хостинга на сервер
Сергей отлично справился с задачей. Во время переноса возникла нештатная ситуация на хостинге, с которой Сергей хорошо справился. После переноса сайт корректно работает - в этом и состояла задача. Радует, что после выполнения задачи и оплаты, Сергей не пропадает, а оказывает уместную консультационную поддержку. Спасибо! Рекомендую
Очень доволен сотрудничеством с Иваном. Терпеливый, спокойный и адекватный человек. А человек это больше чем просто заказчик, очень доволен сотрудничеством. Оплата моментальная.
Ответный отзыв
Akai77
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать двум сайтам защиту контента
Сделано все быстро, рекомендую
Хороший заказчик. Оплата моментально. Рекомендую.
Ответный отзыв
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