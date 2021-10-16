Немного обо мне:
Моё имя Дмитрий и я front-end'er. Простыми словами, делаю качественные сайты без багов и поломок, слежу за тем, чтобы каждая страница отображалась корректно на всех устройствах, пишу понятный и простой код, в котором легко ориентироваться и по нужде добавлять свой контент в пару кликов. В этой сфере я работаю уже пару лет и мне знакомы пожелания клиентов, так что трудностей быть не может.
С чем я работаю:
PixelPerfect, Gulp, JavaScript, FlexBox, Grid, Html5, Css3
WordPress, JQuery
Мои преимущества:
Экономия ваших денег и времени
Просьбы и пожелания, непротиворечащие ТЗ, будут выполнены без проблем
Сдача проекта в срок.
Бесплатная корректировка ошибок и недоработок, если такие будут
Примеры моих работ:
https://brydich.github.io/Honey/
https://brydich.github.io/baikal/
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!