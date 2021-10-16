worklayout

Дмитрий Купичев worklayout

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Первая ступень в развитии бизнеса - привлекательный сайт

Немного обо мне:

Моё имя Дмитрий и я front-end'er. Простыми словами, делаю качественные сайты без багов и поломок, слежу за тем, чтобы каждая страница отображалась корректно на всех устройствах, пишу понятный и простой код, в котором легко ориентироваться и по нужде добавлять свой контент в пару кликов. В этой сфере я работаю уже пару лет и мне знакомы пожелания клиентов, так что трудностей быть не может.

С чем я работаю:

PixelPerfect, Gulp, JavaScript, FlexBox, Grid, Html5, Css3

WordPress, JQuery

Мои преимущества:

Экономия ваших денег и времени

Просьбы и пожелания, непротиворечащие ТЗ, будут выполнены без проблем

Сдача проекта в срок.

Бесплатная корректировка ошибок и недоработок, если такие будут

Примеры моих работ:

https://brydich.github.io/Honey/

https://brydich.github.io/baikal/

https://brydich.github.io/instyle-new/

JavascriptWordPressjQueryGulp
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$200
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Отзывы заказчиков
zapsib1
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
5 баллов
2 года назад
Адаптивный дизайн скопировать и установить на движок Gold Coders
Не смог выполнить работу.
guest_16330766484378
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта на Вордпресс
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