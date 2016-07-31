workpiston

Требуется разработать скрипт для поиска в большом массиве XML, который будет сравнивать список идентификаторов X и возвращать найденные идентификаторы. Также необходимо вернуть идентификатор сообщения Y, в тексте которого найден идентификатор X. Скрипт должен поддерживать вывод результатов на экран или в файл по заданным критериям.
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Нужно написать программу (РНР или др.) (скрипт) для импорта данных с сайта и сохранения результатов в базу данных MySQL. Жду от Вас стоимость, сроки . Открыт к общению, подробности через личку.Веб-программирование18 заявокЗакрыт9 лет назад
Уважаемые ФРИЛАНСЕРЫ. Нужно написать скрипт/программу. Задача: получить данные с сайта, сделать парсер данных, результат сохранить в базу данных MySql. Вывести данные из базы по фильтруна экран. Парсер должен быть на РНР (желательно ООП). Либо ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад