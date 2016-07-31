workpiston

Требуется разработать скрипт для поиска в большом массиве XML, который будет сравнивать список идентификаторов X и возвращать найденные идентификаторы. Также необходимо вернуть идентификатор сообщения Y, в тексте которого найден идентификатор X. Скрипт должен поддерживать вывод результатов на экран или в файл по заданным критериям.