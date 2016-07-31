workpiston

Андрей workpiston

 
48 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Скрипт для поиска в большом массиве XML

    Требуется разработать скрипт для поиска в большом массиве XML, который будет сравнивать список идентификаторов X и возвращать найденные идентификаторы. Также необходимо вернуть идентификатор сообщения Y, в тексте которого найден идентификатор X. Скрипт должен поддерживать вывод результатов на экран или в файл по заданным критериям.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно написать программу

    Нужно написать программу (РНР  или др.) (скрипт) для импорта  данных с сайта и сохранения результатов в  базу данных MySQL. Жду от Вас стоимость, сроки . Открыт к общению, подробности через личку.

    MySQL
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно написать программу

    Уважаемые ФРИЛАНСЕРЫ. Нужно написать скрипт/программу. Задача: получить данные с сайта, сделать парсер данных, результат сохранить в базу данных MySql. Вывести данные из базы по фильтруна экран. Парсер должен быть на РНР (желательно ООП). Либо ...

    JoomlaMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад