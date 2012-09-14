Необходимо доработать интернет магазин. Нужен программист+дизайнер с Киева, для приведения в порядок интернет-магазина. Предлогаю: встреча, Ваше предложение по улучшению, оплата 50% после первых результатов, остальное в процессе. Времени неограничено, начало работы предполагаю в ...