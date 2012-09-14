Нужно создать интернет магазин каминов. Необходимо: 1) очень красиво 2) на simpla (или ваши варианты предлагайте) Функционал и юзабилити обсудим в процессе общения. Предлагайте Ваше портфолио.
- $500Интернет-магазины13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Пример тут: https://vk.com/skarbnychka?w=page-17577689_46728541 картинки и текст дадим. Предлагайте Ваши расценки.HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Смотрим демо сайт: http://demo.4bz.ru/ (взял от сюда: http://www.cmssimpla.ru/development.htm) Открываем ссылку: http://simplashop.com.ua/sozdat-internet-magazin-cena/ - пакет VIP, кроме: списка желаний и интеграция с 1С. Дальше мои пожелания: 1. При наведении на номера телефонов ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
итак собственно сам сайт: workroom.com.ua/ Тех. задание которое нужно выполнить: 1. Проверить отображение сайта в разных браузерах (Интренет эксплорер) 2. Раздел: «Вопрос-ответ» - разбить на страницы и закрепить с формой обратной связи на первой странице 3. Сделать освещение гиперссылог – желтым цветом ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо доработать интернет магазин. Нужен программист+дизайнер с Киева, для приведения в порядок интернет-магазина. Предлогаю: встреча, Ваше предложение по улучшению, оплата 50% после первых результатов, остальное в процессе. Времени неограничено, начало работы предполагаю в ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад