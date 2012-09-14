woron32

Сергей Киреев woron32

 
42 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Интернет магазин на Simpla

    $2500

    Смотрим демо сайт: http://demo.4bz.ru/ (взял от сюда: http://www.cmssimpla.ru/development.htm) Открываем ссылку: http://simplashop.com.ua/sozdat-internet-magazin-cena/ - пакет VIP, кроме: списка желаний и интеграция с 1С. Дальше мои пожелания: 1. При наведении на номера телефонов ...

    HTMLSimpla
    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно доработать сайт психологов, создавался с "0"

    $100

    итак собственно сам сайт: workroom.com.ua/ Тех. задание которое нужно выполнить: 1. Проверить отображение сайта в разных браузерах (Интренет эксплорер) 2. Раздел: «Вопрос-ответ» - разбить на страницы и закрепить с формой обратной связи на первой странице 3. Сделать освещение гиперссылог – желтым цветом ...

    Форма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программист Joomla+Virtuemart

    Необходимо доработать интернет магазин. Нужен программист+дизайнер с Киева, для приведения в порядок интернет-магазина. Предлогаю: встреча, Ваше предложение по улучшению, оплата 50% после первых результатов, остальное в процессе. Времени неограничено, начало работы предполагаю в ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад