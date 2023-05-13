Моя цель – предоставить качественные услуги и облегчить работу преемникам!
Работая со мной, вы экономите:
Деньги.Качественно разрабатываю адаптив даже без макетов для каждого из устройств, что экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов. Никаких предоплат!
Время.На основе 2-летнего опыта прогнозирую логику работы каждого элемента верстки, что не требует дополнительного объяснения в ТЗ.
Нервы. Все пожелания и доработки уже заложены в стоимость работы. Поэтому можете не волноваться, что вы забыли что-то указать!
Дальнейшая поддержка.
- В течение месяца после завершения проекта я сразу же беспалтно исправлю все ошибки, замеченные позже.
Связь:
Телеграмм: t.me/wyzdrykm
E-mail: [email protected]
WhatsApp:http://wa.link/n68qgk
Ответственность:
Не добавляю лишних библиотек,если они не указаны
Всегда соблюдаю сроки
Готов приступить сразу
Я постоянно на связи.Пишите,где и когда Вам удобно.
Понимаю, что будет происходить с проектом дальше
Беспокоюсь о скорости работы преемников.
Даю консультации по макету
Род занятости:
Лендинги,Интернет-магазины,визитки,кабинеты,каталоги,корпоративные и тд.
Адаптивная кроссбраузерная легкая верстка. Лишь легкий и комментируемый код.
Верстаю с PSD,Figma,Zeplin,Sketch,Avocode,Marsy,Illustrator.
Технологии:
- HTML5, CSS3, JavaScript,jQuery, Flexbox, БЭМ, Ajax.js, PHP, тонкости SVG-анимаций.
Моя верстка легко и удобно интегрируется и любые системы управления контентом: WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
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