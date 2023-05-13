Всегда качественно, быстро и надежно– качественная верстка с легким, чистым и кроссбраузерным кодом. БЕМ, Flexbox, Pixel Perfect, CSS3, HTML5, JS

Моя цель – предоставить качественные услуги и облегчить работу преемникам!

Работая со мной, вы экономите:

Деньги.Качественно разрабатываю адаптив даже без макетов для каждого из устройств, что экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов. Никаких предоплат!

Время.На основе 2-летнего опыта прогнозирую логику работы каждого элемента верстки, что не требует дополнительного объяснения в ТЗ.

Нервы. Все пожелания и доработки уже заложены в стоимость работы. Поэтому можете не волноваться, что вы забыли что-то указать!

Дальнейшая поддержка.

- В течение месяца после завершения проекта я сразу же беспалтно исправлю все ошибки, замеченные позже.

Связь:

Ответственность:

Не добавляю лишних библиотек,если они не указаны

Всегда соблюдаю сроки

Готов приступить сразу

Я постоянно на связи.Пишите,где и когда Вам удобно.

Понимаю, что будет происходить с проектом дальше

Беспокоюсь о скорости работы преемников.

Даю консультации по макету

Род занятости:

Лендинги,Интернет-магазины,визитки,кабинеты,каталоги,корпоративные и тд.

Адаптивная кроссбраузерная легкая верстка. Лишь легкий и комментируемый код.

Верстаю с PSD,Figma,Zeplin,Sketch,Avocode,Marsy,Illustrator.

Технологии:

- HTML5, CSS3, JavaScript,jQuery, Flexbox, БЭМ, Ajax.js, PHP, тонкости SVG-анимаций.

Моя верстка легко и удобно интегрируется и любые системы управления контентом: WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.