wzplus

Савельев wzplus

 
42 годаРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить шаблон и сам сайт на Вордпресс

    $35

    Нужно настроить купленный на themeforest и залитый WP шаблон - расположение блоков, меню и пр. (есть документация на англ, если нужно). Произвести все необходимые настройки сайта, загрузить и настроить необходимые плагины. Проконсультировать по некоторым вопросам, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • СЕО продвижение и оптимизация

    $500

    Оптимизация и продвижение простого сайта на wix. Тематика - иммиграция в Германию под ключ (получение голубой карты). Нужно продвижение по запросам - голубая карта ЕС, голубая карта Германия, бизнес иммиграция в Германию. Бюджет небольшой. Жду предложений ...

    Wix
    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн (редизайн) сайта и личного кабинета пользователя

    $800

    Нужен дизайн сайта с функционалом и страницами аналогичным сайту-renthome.travel. Задача: редизайн всех страниц сайта и ЛК, с изменением направленности (тематики). Тематика указанного ресурса краткосрочная аренда недвижимости. Пользователи могут сдавать и арендовать недвижимость. Тематика нового ресурса - ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать верстку

    Есть верстка личного кабинета, нужно ее доработать - сделать ее универсальной, независимой от файлов стилей сайтов, чтобы не было конфликтов. Т.е. - все имена классов должны начинаться с уникального элемента, иметь уникальный префикс.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интегрировать верстку в другой дизайн

    Задача выдернуть верстку ЛК с одного сайта, доступ к кабинету дам. И переделать это кабинет под другой сайт. На данный момент проблема в конфликтах стилей верстки на двух сайтах. Исходников PSD ЛК нет.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Битрикс. Перенести на другой хостинг большой проект

    Добрый день. Необходимо сделать копию сайта на битрикс на другой домен на новом хостинге. Требуется перенести сайт на битриксе полностью с одного хостинга на другой хостинг. На сайте огромная база данных и специальные программы. Требуется человек, ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
VeeJay
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Настроить шаблон и сам сайт на Вордпресс
Приятно сотрудничать. Все понятно. Адекватно. Без ребусов и траты времени на понимание задачи. Быстрая проверка, моментальная оплата. Спасибо за бонусы!
Все отлично. Спасибо
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