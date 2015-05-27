Нужно настроить купленный на themeforest и залитый WP шаблон - расположение блоков, меню и пр. (есть документация на англ, если нужно). Произвести все необходимые настройки сайта, загрузить и настроить необходимые плагины. Проконсультировать по некоторым вопросам, ...
- $35Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $500
Оптимизация и продвижение простого сайта на wix. Тематика - иммиграция в Германию под ключ (получение голубой карты). Нужно продвижение по запросам - голубая карта ЕС, голубая карта Германия, бизнес иммиграция в Германию. Бюджет небольшой. Жду предложений ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $800
Нужен дизайн сайта с функционалом и страницами аналогичным сайту-renthome.travel. Задача: редизайн всех страниц сайта и ЛК, с изменением направленности (тематики). Тематика указанного ресурса краткосрочная аренда недвижимости. Пользователи могут сдавать и арендовать недвижимость. Тематика нового ресурса - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Есть верстка личного кабинета, нужно ее доработать - сделать ее универсальной, независимой от файлов стилей сайтов, чтобы не было конфликтов. Т.е. - все имена классов должны начинаться с уникального элемента, иметь уникальный префикс.HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача выдернуть верстку ЛК с одного сайта, доступ к кабинету дам. И переделать это кабинет под другой сайт. На данный момент проблема в конфликтах стилей верстки на двух сайтах. Исходников PSD ЛК нет.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать копию сайта на битрикс на другой домен на новом хостинге. Требуется перенести сайт на битриксе полностью с одного хостинга на другой хостинг. На сайте огромная база данных и специальные программы. Требуется человек, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад