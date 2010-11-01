Я работодатель (иногда посредник), а не дизайнер и верстальщик. Я знаком с программами веб-дизайна (Dreamweaver, Flash, Photoshop, CorelDraw и др.), умею устанавливать, настраивать и работать с различными CMS - это может быть удобно для фрилансера при нашей работе с ним. Могу также самостоятельно редактировать хтмл-файлы.

ВНИМАНИЕ: Оплату я всегда гарантирую. Оплачиваю по Webmoney. Произвожу оплату я полностью. задержки в процессе перевода денег не бывает, и перевод гарантируется на все 100 %.

До сегодняшнего дня не было случая чтобы с моей стороны фрилансеру не был оплачен его труд.

ТРЕБОВАНИЯ К ФРИЛАНСЕРУ в каждом проекте:

Преимущественный онлайн, четкость понимания, оперативность, ответственность.

Больше 3-х месяцев в сервисе + наличие хотя бы 5-7 положительных отзывов.

ПО ПОВОДУ ПРЕДОПЛАТЫ:

Предоплату не делаю. Никогда. Всегда работаю по принципу "Сделал работу - получил деньги". Тех, кто без предоплаты работать не согласен просьба не отвечать в моих проектах.

Желаю всем успехов!

ЛИЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ СПИСОК ФРИЛАНСЕРОВ:

1) Иванов Александр (qwerti_ru) - www.qwerti.ru - редкостно упрямый и тупой человек. Качество работы минимум, по срокам задерживал проект на 2 месяца

2) Швец Юрий (JuraShvec) - менеджер, который не в ладах с рассчетами и понятиями о сроках.

3) Юрковец Дмитрий (YurkovetsD) - безответственный фрилансер. Пропал во время работы над проектом