Ответственная,усидчивая, вовремя выполняю работу, без задержек.
Имеется опыт удалённой поддержки пользователей ПК через программу Team Viewer.
Быстро осваиваю новые приложения.
Быстро и внимательно набираю текст.
Опыт работы: в компании ООО "Industrialproiect",
Должность: Помощник главного инженера проекта (ГИПа, архитектора).
Должностные обязанности: Работа с оргтехникой.Курирование проектов. Составление проектной документации. Курьерские обязанности. Переговоры, согласование условий с заказчиками. Водитель. Обслуживание компьютерной техники предприятия.
Языки: Английский, уровень С1.1.
Немецкий, уровень В1.1.
Русский, родной
Румынский, родной
Компьютерные навыки: Офисные программы,графические редакторы, AutoCad, работа в Интернете. Уверенный пользователь.
Образование: 2017- настоящее время. Факультет ветеринарной медицины.
Готова сразу же приступить к работе.