xeniamedv

Ксения Майстренко xeniamedv

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Наборщик текстов/ редактор/ корректор/др.

Ответственная,усидчивая, вовремя выполняю работу, без задержек.

Имеется опыт удалённой поддержки пользователей ПК через программу Team Viewer.

Быстро осваиваю новые приложения.

Быстро и внимательно набираю текст.

Опыт работы: в компании ООО "Industrialproiect",

Должность: Помощник главного инженера проекта (ГИПа, архитектора).

Должностные обязанности: Работа с оргтехникой.Курирование проектов. Составление проектной документации. Курьерские обязанности. Переговоры, согласование условий с заказчиками. Водитель. Обслуживание компьютерной техники предприятия.

Языки:   Английский, уровень С1.1.

﻿ ﻿Немецкий, уровень В1.1.

﻿ ﻿Русский, родной

﻿ ﻿Румынский, родной

Компьютерные навыки: Офисные программы,графические редакторы, AutoCad, работа в Интернете. Уверенный пользователь.

Образование: 2017- настоящее время. Факультет ветеринарной медицины.

Готова сразу же приступить к работе.

Чертежи и Схемы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#211
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#924
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1955