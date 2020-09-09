xevitort

Владимир Колесников xevitort

 
33 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$380
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
stawr1111
26 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$280
10 баллов
2 года назад
Создание магазина на WP
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Все сделал быстро и четко. Очень рад сотруднечеству.
Ответный отзыв
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$100
10 баллов
3 года назад
Наполнение товарами на WP
Все отлично, оплата мгновенно после проверки проекта. Спасибо Владимиру за интересный проект. Рекомендую!
Самый ответственный человек, которого встречал по работе, все сделано на совесть, как для себя. Рекомендую!
Ответный отзыв