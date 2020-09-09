Нужно создать магазин, есть примеры дизайна, только магазин с функционалом, без добавления товаров
- $250Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен парсинг товаров на WP. Сроки на выполнение - 3 дня.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно продвижение телеграмм комьюнити. Заказ срочный. Приступать нужно сразу, нужно приглашать в группу тематический людей.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Необходимо создать не простой GIF хорошего разрешения на сайт. Будет большим плюсом умение рисовать. продукт должен быть максимально качественным. Сроки тоже поджимают. 1-3 дня.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется наполнение товарами на WP. Объем 50-100 карточек. Обязательно знание верстки хотя бы базовое, чтобы красиво наполнять. Работа срочная. Времени 2 дня.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $80
Требуется перенос кампании и быстрый запуск рекламы с бюджетом от 150 долларов в день. Фризы в неделю не допустимы.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Необходим рерайт немецкого текста, чтобы качественно и без ошибок. 6-7 тыс символовРерайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется достойный специалист, с опытом создания рекламных кампаний на конверсии. Реклама нужна для интернет магазина, тематика электроника, гео - Нидерланды.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо наполнить магазин товарами. Вся информация предоставляется, цмс вордпресс. Объем от 100 товаров в день.Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо создать рекламную кампанию в Google Adwords. Тематика роботы пылесосы. Товаров немного. Гео: НидерландыКонтекстная реклама11 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Срочно в команду нужен Web программист. Требования. Онлайн 8 часов в день. Знания PHP, HTML, CSS , Java scripts и других языков веб программирования. Умение и опыт написания парсеров Заработная плата от 1000 долларов в месяц Оплата раз в неделю.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен человек для написания и проверки текстов на нидерланском языке. Уверенное владение нидерланским языком обязательноПереводы7 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Необходимо создать модуль оплаты для интернет магазина. На самый простой цмс интернет магазин. Необходим опыт работы с платежной системой paypal.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт3 года назад