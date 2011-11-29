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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Работа была выполнена быстро, качественно, на все вопросы получил ответы.
Ответный отзыв
Рад работе с этим работодателем - четкое ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую!
$26
10 баллов
12 лет назад
Приятно, что среди многих фрилансеров на сайте иногда встречаются люди, которые не только четко знают свою работу, но с ними еще и приятно общаться. Александр скрупулезно исправил все что необходимо, внес дополнительные доработки, всегда был на связи, даже несмотря на большую разницу в часовых поясах, что ттоже приятно. В общем если ищете исполнителя - отбросьте колебания в сторону! Прямо сейчас выбирайте и не смотрите на малое количесвто отзывов. Как говорится, мал золотник...
Ответный отзыв
Рина - очень внимательный и ответственный и приятный в общении работодатель, что редко бывает. Четко объясняла все задачи, производила вовремя оплату, что привело к положительному результату. Очень надеюсь на дальнейшую работу с ней!
$21
9 баллов
12 лет назад
Сделал быстро рабочий вариант. Не поленился потом переделать его еще два раза, чтобы довести до полной работоспособности и соответствия моим желанием. Так что сейчас модуль используется на сайте. Уверен, что еще будем сотрудничать. Некоторым неудобством для меня было то, что Александр не всегда сразу отвечал на письма или сообщения. Но это специфика работы программиста - часто просто невозможно отвлекаться от процесса работы.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Заплатил сразу как только я передал работу, задачу объяснил четко, приятно работать с такими людьми, надеюсь на дальнейшую работу с ним!
Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга