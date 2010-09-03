yahoo12

Анк Фае yahoo12

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Генератор контента

    Необходимо создать некую программку. Приложение это будет или серверный скрипт, не суть важно. Что должна делать: 1) собирать текстовый контент с блогов ПС google по заданным ключевым фразам 2) как-то уникализировать собранный контент 3) паковать собранное в текстовые файлы 4) ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Десктопное приложение под Windows

    Нужно написать программу, десктопное приложение для Windows, которая бы позволила автоматизировать ряд рутинных и весьма трудоёмких операций при работе с одним из сервисов портала yahoo.com. В частности, необходимо, чтобы программа: 1) позволяла подконтрольно регистрировать доменные имена ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Десктопное приложение

    Нужно написать программу, десктопное приложение для Windows, которая бы позволила автоматизировать ряд рутинных операций при работе с сайтом searchmarketing.yahoo.com. В частности, необходимо, чтобы программа: 1) читала учётную информацию из текстового файла определённой структуры 2) заполняла все требуемые поля ...

    Java
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
$503
10 баллов
13 лет назад
Генератор контента
И опять проплата кстати и нежданно почти. Мне кажется, что слова "рекомендую всем" тут даже не уместны. Сам буду работать!
СтарыйБарсук - специфичный фрилансер. Без чёткого ТЗ он увлекается и проделывает массу непредусмотренной работы, которую нужно оплачивать, так как она тоже полезна. Осторожно и вдумчиво работаем дальше.
Ответный отзыв
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
$503
10 баллов
13 лет назад
Десктопное приложение под Windows
И я доволен. Оплата - с опережением. Всё отлично!
Закрыт уже 2-й этап работ. Результат удовлетворителен вполне.
Ответный отзыв
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
$701
10 баллов
13 лет назад
Десктопное приложение
Работать можно и нужно. Задачи чрезвычайно интересны, хоть и нетривиальны. Врядли Заказчик здесь задержится, но от меня - первый плюс. Всё - в руках судьбы. Отлично!
Все работает отлично!
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