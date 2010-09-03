Есть сервер,нужно настроить на нем Openvpn, работа на 10 минут для знающего.
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать некую программку. Приложение это будет или серверный скрипт, не суть важно. Что должна делать: 1) собирать текстовый контент с блогов ПС google по заданным ключевым фразам 2) как-то уникализировать собранный контент 3) паковать собранное в текстовые файлы 4) ...Завершен13 лет назад
Нужно написать программу, десктопное приложение для Windows, которая бы позволила автоматизировать ряд рутинных и весьма трудоёмких операций при работе с одним из сервисов портала yahoo.com. В частности, необходимо, чтобы программа: 1) позволяла подконтрольно регистрировать доменные имена ...Завершен13 лет назад
Нужно написать программу, десктопное приложение для Windows, которая бы позволила автоматизировать ряд рутинных операций при работе с сайтом searchmarketing.yahoo.com. В частности, необходимо, чтобы программа: 1) читала учётную информацию из текстового файла определённой структуры 2) заполняла все требуемые поля ...Завершен13 лет назад