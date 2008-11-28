Требование: Начальное (минимальное) знание html Хорошо владеть фотошопом Задачи: Вносить в шаблон технические характеристики товаров. Писать для каждего товара описание основываясь на характеристиках этого товара (10 предложений) Оплата 4 грн. за 1 товар Обязательное условие проживание в Украине.
- $500Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $440
Требуеться человек на постоянную работу для оптимизации интернет магазина: 1. Для начала грамотная внутренняя оптимизация сайта 2. Наращивание ссылочной массы 3. Построение собственной не большой сети сайтов для интернет магазина Главная задача вывести сайт на первые страницы украинского ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $700
Требования: 1. Портфолио + примеры собственного кода 2. Отличное знание PHP + MySql + знание Java и Ajax 3. Опыт работы SEO!!! 4. Обязательное проживание в Украине Оплата: Оплата почасовая!!! 30грн/час эквивалент месячной зарплаты 6000грн Начали работу стукнули мне в аську, закончили ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
1. Сделать сортировку товара по умолчанию по цене, сейчас стоит по имени. 2. Сортировку товара по производителю (используя чекбоксы)Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Для магазина на CMS OsCommerce. Мне надо привязать товары к поставщикам, так как их много и чтоб на каждого поставщика можно было выставлять курс отдельно (сейчас один для всего сайта).Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Экспорт товаров с OsCommerce в xml для таких каталогов как price.ua, shop.bigmir.net, shop.i.uaВеб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищу человека для внесения товаров в интернет магазин. Большенство описаний есть в электронном виде. Требуется сделать красиво картинку и скопировать готовое описание.Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт15 лет назад