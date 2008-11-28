yaiua

Анна Прожогина yaiua

 
76 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент менеджер для строительного инт.- магазина

    $500

    Требование: Начальное (минимальное) знание html Хорошо владеть фотошопом Задачи: Вносить в шаблон технические характеристики товаров. Писать для каждего товара описание основываясь на характеристиках этого товара (10 предложений) Оплата 4 грн. за 1 товар Обязательное условие проживание в Украине.

    HTMLPhotoshop
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется оптимизация сайта

    $440

    Требуеться человек на постоянную работу для оптимизации интернет магазина: 1. Для начала грамотная внутренняя оптимизация сайта 2. Наращивание ссылочной массы 3. Построение собственной не большой сети сайтов для интернет магазина Главная задача вывести сайт на первые страницы украинского ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется программист PHP для OsCommerce

    $700

    Требования: 1. Портфолио + примеры собственного кода 2. Отличное знание PHP + MySql + знание Java и Ajax 3. Опыт работы SEO!!! 4. Обязательное проживание в Украине Оплата: Оплата почасовая!!! 30грн/час эквивалент месячной зарплаты 6000грн Начали работу стукнули мне в аську, закончили ...

    PHPMySQLAjaxJava
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать модуль для OsCommerce

    $100

    Для магазина на CMS OsCommerce. Мне надо привязать товары к поставщикам, так как их много и чтоб на каждого поставщика можно было выставлять курс отдельно (сейчас один для всего сайта).

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Контент для инет магазина

    Ищу человека для внесения товаров в интернет магазин. Большенство описаний есть в электронном виде. Требуется сделать красиво картинку и скопировать готовое описание.

    Наполнение сайтов33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад