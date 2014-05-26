yanawonder

Яна Вандер yanawonder

 
42 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Yml модуль для экспорта в Яндекс Маркет
Сотрудничество прошло успешно. Спасибо.
Алексей настоящий профессионал, сделано все очень быстро, приятное общение и максимум внимания своему клиенту. Помощь, консультация и рекомендации во время проекта, даже больше чем я ожидала. Продолжаем работать дальше. Спасибо Алексею!
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