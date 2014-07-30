Инженер светотехник для расчетов в Dialix

Требуется нарисовать несколько схем (общие и для конкретных деталей) в системе Компас. Желательно, но не обязательно, чтобы исполнитель имел представление об автомобилестроении. Чертежей не много и ничего принципиально сложного не предполагается, но опыт и уверенное ...