Проектировщики внутр.сетей пром. предприятий

Для долгосрочного сотрудничества на постоянной основе требуются проектировщики на удаленную работу по проектированию внутренних сетей промышленных предприятий (стадии П и РД). Перед началом работы необходимо пройти собеседование. Для проведения собеседования просим: 1. Выслать координаты в skype или viber; 2. Назначить дату и время проведения собеседования (с 9 до 22 часов). Мы с вами свяжемся; 3. Необходимым условием проведения собеседования является наличие образцов выполненных Вами проектов промышленных предприятий или крупных гражданских объектов (торговые центры и др.).

С уважением, команда SURM-project