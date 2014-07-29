Доброго времени суток! Нужно создать чертёж конструкции (киоск), чтобы в последующем ее можно было бы собрать как конструктор. То есть необходимы: развертки конструкции, обозначены места для гибки на гибочном станке, раскрой металлических элементов ...
Проектировщики внутр.сетей пром. предприятий
Для долгосрочного сотрудничества на постоянной основе требуются проектировщики на удаленную работу по проектированию внутренних сетей промышленных предприятий (стадии П и РД). Перед началом работы необходимо пройти собеседование. Для проведения собеседования просим: 1. Выслать координаты в skype или viber; 2. Назначить дату и время проведения собеседования (с 9 до 22 часов). Мы с вами свяжемся; 3. Необходимым условием проведения собеседования является наличие образцов выполненных Вами проектов промышленных предприятий или крупных гражданских объектов (торговые центры и др.).
С уважением, команда SURM-project
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