Чертеж конструкции

Доброго времени суток!

Нужно создать чертёж конструкции (киоск), чтобы в последующем ее можно было бы собрать как конструктор. То есть необходимы: развертки конструкции, обозначены места для гибки на гибочном станке, раскрой металлических элементов для нарезки их на станке ЧПУ, детализация и общий вид. Во вложенных файлах – внешний вид конструкции, а также рама, на которую конструкция ставится (чертеж самой рамы не нужен), рама прикреплена для того, чтобы понять места крепления (отверстия снизу и в перегородке), а также представить параметры конструкции. Все необходимые размеры будут сняты и представлены.

Просьба сориентировать по срокам, стоимости и представить перечень того, что необходимо для выполнения задания.

Фото конструкции: https://www.dropbox.com/s/w2njk9jxdrck2he/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.rar

Рама для крепления: https://www.dropbox.com/s/4pdpqvdn25upwb0/%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8E%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.rar