архитектор,дизайнер,визуализатор
Работаю в AutoCAD, Fotoshop, CorelDRAW, Lumion, Procreate. Рисую иллюстрации, разрабатываю чертежи и 3д модели, создаю логотипы и афиши.
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Портфолио
- Фирменный стиль92 просмотра
- Визитка,прайс,аватарка97 просмотров
- Павильон визуализация122 просмотра
- Автосалон VOLVO87 просмотров
- СТО75 просмотров
- Визуализация автомойки97 просмотров
- Логотип для магазина обуви по заданию заказчика87 просмотров
- Визуализации по реконструкцию зданий102 просмотра
- Логотип "фрукты в шоколаде"88 просмотров