yanina_koh

Янина yanina_koh

 
31 годРоссия/Омск
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
архитектор,дизайнер,визуализатор

Работаю в AutoCAD, Fotoshop, CorelDRAW, Lumion, Procreate. Рисую иллюстрации, разрабатываю чертежи и 3д модели, создаю логотипы и афиши.

AutoCADCorelDRAW3D-модель