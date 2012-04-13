yanita123

Янина yanita123

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Proffi-seo.com

Кто мы? Мы команда SEO специалистов и веб разработчиков, любящих свою работу, всегда ищущих новые пути к совершенствованию.

Где мы находимся? Мы находимся в Харькове, Вы всегда можете приехать к нам в офис на бесплатную консультацию, познакомится с нашими специалистами и компанией в целом. Если вы находитесь в другом городе, Вы всегда можете связаться одним из способов указанных на нашем сайте.

Чем мы отличаемся? Мы не говорим, что мы можем все! Мы профессионалы, с большим опытом работы в русскоязычной и англоязычной сфере и работаем с нашими клиентами открыто, мы честно говорим, что мы можем сделать и что не в наших силах. Для нас очень важно чтобы полученные результаты соответствовали ожиданиям нашего клиента.

С некоторыми из наших проектов Вы также можете ознакомиться на нашем сайте proff-seo.com/ru, к сожалению далеко не все сайты мы можем опубликовать, это зависит от пожеланий наших клиентов.

  • Веб-программист, верстальщик

    Для долгосрочного сотрудничества seo-компании требуется верстальщик с опытом работы не менее двух лет. Условия сотрудничества: фриланс, одна загрузка практически постоянная (в среднем, 5-10 проектов в месяц). Регион проживания: Харьковская ...

    AJAXCSSDrupalHTMLJavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен веб-дизайнер

    Нужен веб дизайнер, фрилансер на постоянное сотрудничество. Знание смс-ок очень желательно. Высылайте свое резюме и расценки на имейл.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $100

    Нужен качественный дизайн сайта и верстка его для ведпресс возможно (или хотя бы чтобы дизайнер работал с вердпресс). Отношение к работе важно, обещать и не делать не нужно, соблюдение deadlinesб, талант. Проектов много. высылайте свое ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад