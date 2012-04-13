имеется ряд страниц в html, требуется перегон материала в xml и интеграция в блоггер. Приветствуются люди из Харькова.
Кто мы? Мы команда SEO специалистов и веб разработчиков, любящих свою работу, всегда ищущих новые пути к совершенствованию.
Где мы находимся? Мы находимся в Харькове, Вы всегда можете приехать к нам в офис на бесплатную консультацию, познакомится с нашими специалистами и компанией в целом. Если вы находитесь в другом городе, Вы всегда можете связаться одним из способов указанных на нашем сайте.
Чем мы отличаемся? Мы не говорим, что мы можем все! Мы профессионалы, с большим опытом работы в русскоязычной и англоязычной сфере и работаем с нашими клиентами открыто, мы честно говорим, что мы можем сделать и что не в наших силах. Для нас очень важно чтобы полученные результаты соответствовали ожиданиям нашего клиента.
С некоторыми из наших проектов Вы также можете ознакомиться на нашем сайте proff-seo.com/ru, к сожалению далеко не все сайты мы можем опубликовать, это зависит от пожеланий наших клиентов.
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества seo-компании требуется верстальщик с опытом работы не менее двух лет. Условия сотрудничества: фриланс, одна загрузка практически постоянная (в среднем, 5-10 проектов в месяц). Регион проживания: Харьковская ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен веб дизайнер, фрилансер на постоянное сотрудничество. Знание смс-ок очень желательно. Высылайте свое резюме и расценки на имейл.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен качественный дизайн сайта и верстка его для ведпресс возможно (или хотя бы чтобы дизайнер работал с вердпресс). Отношение к работе важно, обещать и не делать не нужно, соблюдение deadlinesб, талант. Проектов много. высылайте свое ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад