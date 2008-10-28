yaroslavsa

Ярослав Савченко yaroslavsa

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Комплексное обслуживание

    Сеть супермаркетов подбирает надежного, быстрого, вменяемого по ценам партнера для долгосрочного сотрудничества по всем дизайн-работам. основные блоки работ: разработка дизайна магазином (адаптация бренд-бука), разработка дизайна наружной рекламы (реклама в окнах, банеры, штендеры и т.д.), другие мелкие ...

    Фирменный стиль2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайнов,связанных с открытием магазина

    Добрый день. В связи с открытием нового фармацевтического супермаркета в г. Киев в настоящий момент формируем список подрядчиков для реализации данного проекта. В связи с этим, в случае Вашей заинтересованности в потенциальном сотрудничестве с нашей компанией, ...

    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка листовок А4 для сети магазинов

    Необходимо разработать дизайн листовок для сети магазинов. Тематики различные - от внутрикорпоративной документации для продавцов, до объявлений о приеме на работу. Объемы регулярные - 5-6 листовок в месяц. Готовые файлы должны быть готовы к печати, передаются ...

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад