yaroslavsa

Сеть супермаркетов подбирает надежного, быстрого, вменяемого по ценам партнера для долгосрочного сотрудничества по всем дизайн-работам. основные блоки работ: разработка дизайна магазином (адаптация бренд-бука), разработка дизайна наружной рекламы (реклама в окнах, банеры, штендеры и т.д.), другие мелкие ...
- Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день. В связи с открытием нового фармацевтического супермаркета в г. Киев в настоящий момент формируем список подрядчиков для реализации данного проекта. В связи с этим, в случае Вашей заинтересованности в потенциальном сотрудничестве с нашей компанией, ...Наружная реклама5 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать дизайн листовок для сети магазинов. Тематики различные - от внутрикорпоративной документации для продавцов, до объявлений о приеме на работу. Объемы регулярные - 5-6 листовок в месяц. Готовые файлы должны быть готовы к печати, передаются ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт15 лет назад