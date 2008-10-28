yaroslavsa

Добрый день. В связи с открытием нового фармацевтического супермаркета в г. Киев в настоящий момент формируем список подрядчиков для реализации данного проекта. В связи с этим, в случае Вашей заинтересованности в потенциальном сотрудничестве с нашей компанией, ...