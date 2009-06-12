Здравствуйте. Нам нужен очень просто фирстиль для компании, обслуживающей домофоны. Сроки - разумно вольные. Кто сможет нам помочь? с каким бюджетом?
Комплексное обслуживание
Сеть супермаркетов подбирает надежного, быстрого, вменяемого по ценам партнера для долгосрочного сотрудничества по всем дизайн-работам.
основные блоки работ: разработка дизайна магазином (адаптация бренд-бука), разработка дизайна наружной рекламы (реклама в окнах, банеры, штендеры и т.д.), другие мелкие работы (внутренняя навигация, визитки, таблички и т.д.).
портфолио и ориентиры по ценам высылать на e-mail: [email protected]
В случае адекватных цен на продакшен возможно обслуживание и по этому блоку работ.
С фрилансарами за нал не работаем. Интересны только Киевские компании.
Заявки фрилансеров
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