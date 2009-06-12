Комплексное обслуживание

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки418 просмотров

Сеть супермаркетов подбирает надежного, быстрого, вменяемого по ценам партнера для долгосрочного сотрудничества по всем дизайн-работам.

основные блоки работ: разработка дизайна магазином (адаптация бренд-бука), разработка дизайна наружной рекламы (реклама в окнах, банеры, штендеры и т.д.), другие мелкие работы (внутренняя навигация, визитки, таблички и т.д.).

портфолио и ориентиры по ценам высылать на e-mail: [email protected]

В случае адекватных цен на продакшен возможно обслуживание и по этому блоку работ.

С фрилансарами за нал не работаем. Интересны только Киевские компании.

16 лет назад
yaroslavsa
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Визитка + Дизайн сайта

    $100

    Требуется нарисовать визитку и дизайн личного сайта в едином стиле. Особенности исполнения. Стиль должен быть уместен для установки как деловых так и личных контактов. Требуется усредненный вариант между строгостью и ...

    JavaScriptPHP
    Фирменный стиль18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля

    $50

    Название компании - МамаPapa - на русском МамаПапа - пишется слитно Нужен логотип, так же разработка фирменного стиля - ( для визиток. бланков, конвертов) Жолжно быть: оригинально, ярко, с первого взгляда запоминаться, ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Фирменный стиль, турагентство

    $250

    Необходимо разработать название и идею турагентства, г. Киев. Давайте попробуем работать, т.к. сами видете, что в сервисе только один день под этим именем. Исполнителям сообщаю - в сервисе раньше работал от другой компании, имя разглашать ...

    Фирменный стиль90 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Бренд бук

    Бизнес компании заключается в управлении ряда собственных сайтов с целью извлечения из них прибыли. Основная тематика сайтов информационные и бизнес порталы, но возможны и другие. От вас требется разработать Название такой фирмы, ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать стиль и лого

    $100

    Нужно разработать стиль и лого для будущего интернет-портала Radiomarket.odessa в Одессе. Ассотримент включает в себя не только радиокомпоненты,но и любое ITжелезо,периферия и т.п.

    Фирменный стиль6 исполнителей
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    $350

    Нужен логотип и фирменный стиль (визитки, бланки и т.д.) архитектурно-строительной компании. В предложении обязательно укажите вашу цену и сроки. Примеры работ.

    Фирменный стиль107 заявок
    Закрыт
    16 лет назад