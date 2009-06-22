Бизнес компании заключается в управлении ряда собственных сайтов с целью извлечения из них прибыли. Основная тематика сайтов информационные и бизнес порталы, но возможны и другие.

От вас требется разработать Название такой фирмы, логотип, фирменный бланк, и визитку. Дизайн самый общий и нейтральный... чем проще тем лучше... В предложениях обязательно указывайте стоимость и срок, приветствуются готовые дизайны из которых можно выбрать понравившийся... Так же обязательно давайте ссылку на ваше портфолио.