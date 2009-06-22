Бренд бук

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен20 заявок816 просмотров

Бизнес компании заключается в управлении ряда собственных сайтов с целью извлечения из них прибыли. Основная тематика сайтов информационные и бизнес порталы, но возможны и другие.

От вас требется разработать Название такой фирмы, логотип, фирменный бланк, и визитку. Дизайн самый общий и нейтральный... чем проще тем лучше... В предложениях обязательно указывайте стоимость и срок, приветствуются готовые дизайны из которых можно выбрать понравившийся... Так же обязательно давайте ссылку на ваше портфолио.

16 лет назад
nds66
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$100
3 дня
Вся работа выполнена на достойном уровне, оперативно и в заявленный срок, четко произвел все требуемые корректировки. Сразу после оплаты предал все рабочие материалы...
Замечательный заказчик! Поставил четкую задачу, вопросов не возникало. Оплата произведена моментально и в полном объеме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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