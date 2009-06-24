Разработка логотипа и фирменного стиля

# 1 — $

Название компании - МамаPapa - на русском МамаПапа - пишется слитно

Нужен логотип, так же разработка фирменного стиля - ( для визиток. бланков, конвертов)

Жолжно быть: оригинально, ярко, с первого взгляда запоминаться, чтобы было понятно, что компания предоставляет десткие услуги, но в тоже время не по детски, так же не много гламурно и пафосно!!

предпочтение отдается цветам - бежевому, кремовому, золотому, розовому , голубому, так же рассмотрю другие интересные предложения с различной цветовой гаммой

Деятельность фирмы - прокат детских товаров, организация детских праздников, детская фотостудия, детские слепки, продажа детских товаров, детские экскурсии