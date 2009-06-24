Здравствуйте. Нам нужен очень просто фирстиль для компании, обслуживающей домофоны. Сроки - разумно вольные. Кто сможет нам помочь? с каким бюджетом?
Разработка логотипа и фирменного стиля
Название компании - МамаPapa - на русском МамаПапа - пишется слитно
Нужен логотип, так же разработка фирменного стиля - ( для визиток. бланков, конвертов)
Жолжно быть: оригинально, ярко, с первого взгляда запоминаться, чтобы было понятно, что компания предоставляет десткие услуги, но в тоже время не по детски, так же не много гламурно и пафосно!!
предпочтение отдается цветам - бежевому, кремовому, золотому, розовому , голубому, так же рассмотрю другие интересные предложения с различной цветовой гаммой
Деятельность фирмы - прокат детских товаров, организация детских праздников, детская фотостудия, детские слепки, продажа детских товаров, детские экскурсии
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Требуется нарисовать визитку и дизайн личного сайта в едином стиле. Особенности исполнения. Стиль должен быть уместен для установки как деловых так и личных контактов. Требуется усредненный вариант между строгостью и ...Фирменный стиль18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Приватный проект для halabudaЗавершен16 лет назад
- $30
Создать дисконтную картуЗавершен16 лет назад
- $250
Необходимо разработать название и идею турагентства, г. Киев. Давайте попробуем работать, т.к. сами видете, что в сервисе только один день под этим именем. Исполнителям сообщаю - в сервисе раньше работал от другой компании, имя разглашать ...Фирменный стиль90 заявокЗакрыт16 лет назад
Бизнес компании заключается в управлении ряда собственных сайтов с целью извлечения из них прибыли. Основная тематика сайтов информационные и бизнес порталы, но возможны и другие. От вас требется разработать Название такой фирмы, ...Завершен16 лет назад
- $100
Нужно разработать стиль и лого для будущего интернет-портала Radiomarket.odessa в Одессе. Ассотримент включает в себя не только радиокомпоненты,но и любое ITжелезо,периферия и т.п.Фирменный стиль6 исполнителейЗавершен16 лет назад
- $350
Нужен логотип и фирменный стиль (визитки, бланки и т.д.) архитектурно-строительной компании. В предложении обязательно укажите вашу цену и сроки. Примеры работ.Фирменный стиль107 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать рекламную презентацию ИТ-компании на 4-5 листах. Логотип, кое-какие картинки и текст есть.Фирменный стиль30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Дизайн Визиток и фирменного стиля : логотип, ВИЗИТКИ, Конверты, Бланки, Пакеты, Кружка. название Пайтел сфера деятельности, системы связи и передачи данных. www.pay-tel.ru ...Завершен16 лет назад