Фирменный стиль, турагентство

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт90 заявок682 просмотра

Необходимо разработать название и идею турагентства, г. Киев. Давайте попробуем работать, т.к. сами видете, что в сервисе только один день под этим именем. Исполнителям сообщаю - в сервисе раньше работал от другой компании, имя разглашать не буду по договоренности с бывшем работодателем. Оплату гарантирую. Портфолио приветствуется.

16 лет назад
kostese
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Визитка + Дизайн сайта

    $100

    Требуется нарисовать визитку и дизайн личного сайта в едином стиле. Особенности исполнения. Стиль должен быть уместен для установки как деловых так и личных контактов. Требуется усредненный вариант между строгостью и ...

    JavaScriptPHP
    Фирменный стиль18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Бренд бук

    Бизнес компании заключается в управлении ряда собственных сайтов с целью извлечения из них прибыли. Основная тематика сайтов информационные и бизнес порталы, но возможны и другие. От вас требется разработать Название такой фирмы, ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать стиль и лого

    $100

    Нужно разработать стиль и лого для будущего интернет-портала Radiomarket.odessa в Одессе. Ассотримент включает в себя не только радиокомпоненты,но и любое ITжелезо,периферия и т.п.

    Фирменный стиль6 исполнителей
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    $350

    Нужен логотип и фирменный стиль (визитки, бланки и т.д.) архитектурно-строительной компании. В предложении обязательно укажите вашу цену и сроки. Примеры работ.

    Фирменный стиль107 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание фирменного стиля

    $250

    Дизайн Визиток и фирменного стиля : логотип, ВИЗИТКИ, Конверты, Бланки, Пакеты, Кружка. название Пайтел сфера деятельности, системы связи и передачи данных. www.pay-tel.ru ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Фирменный стиль для организации

    Нужно разработать фирменный стиль для организации. Логотип, бланк, визитка, папка, конверт,вывеска, размещение на носителях (кружка, майка, ручка, флаг....) + предложения. Напишите вашу цену, сроки, этапы. Примеры работ ...

    Фирменный стиль47 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    Требуется разработка логотипа и фирменного стиля с минимальным набором печатной продукции: - визитки - коммерческое предложение - деловая документация - печатная реклама и веб-банеры Название компании: бумеранг медиа ...

    Фирменный стиль44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн + фирменный стиль

    $300

    Сейчас сделан сайт-визитка на asp.net 2.0 c использованием стандартного шаблона дизайна. Нужно создать логотип фирмы, изменить цвета сайта, шрифты, картинки - фактически разработать фирменный стиль.

    ASP.NET
    Фирменный стиль66 заявок
    Закрыт
    16 лет назад