Фирменный стиль, турагентство

Необходимо разработать название и идею турагентства, г. Киев. Давайте попробуем работать, т.к. сами видете, что в сервисе только один день под этим именем. Исполнителям сообщаю - в сервисе раньше работал от другой компании, имя разглашать не буду по договоренности с бывшем работодателем. Оплату гарантирую. Портфолио приветствуется.