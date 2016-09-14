Необходимо создание интернет-магазина на opencart. Пример http://alterwood.com.ua/ по тематике плёночный тёплый пол, инфракрасная плёнка, керамические инфракрасные обогреватели + греющие коврики, маты и другая продукция. Нужен практически такой же дизайн и функционал, только в ...
Увеличение прибыльности бизнеса за счёт комплексного маркетинга. От рекламы и сайтов под ключ до CRM и отдела продаж.
- Анализ и тестирование ниши.
- Контекстная и таргетированая реклама. (Поиск оптимального рекламного канала для бизнеса).
- Продающие сайты под ключ. (Посадочные страницы, интернет-магазины и комплексные сайты).
- Настройка, оптимизация и улучшение лидогенерации (больше заявок за меньший рекламный бюжет).
- Внедрение системы управления клиентами (CRM - для уменьшения потерь клиентов в процессе обработки)
- Создания отдела продаж (составление структуры, внедрение скриптов).
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад