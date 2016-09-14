Увеличение прибыльности бизнеса за счёт комплексного маркетинга. От рекламы и сайтов под ключ до CRM и отдела продаж.

- Анализ и тестирование ниши.

- Контекстная и таргетированая реклама. (Поиск оптимального рекламного канала для бизнеса).

- Продающие сайты под ключ. (Посадочные страницы, интернет-магазины и комплексные сайты).

- Настройка, оптимизация и улучшение лидогенерации (больше заявок за меньший рекламный бюжет).

- Внедрение системы управления клиентами (CRM - для уменьшения потерь клиентов в процессе обработки)

- Создания отдела продаж (составление структуры, внедрение скриптов).