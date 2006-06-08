Требуется разработать сервис для операционной системы Linux, позволяющий записывать видеопотоки на диск и/или ретранслировать их на внешний медиа сервер (Wowza). Разработка должна быть выполнена в два этапа: сначала модуль DVR, затем модуль Restream. Подробное техническое задание ...
C.Nord Ltd. — головная компания (основана 25 апреля 1991 года), координирующая деятельность дочерних компаний с точки зрения идеологии, методов и средств достижения целей миссии группы компаний.
В группу компаний так же входят основанные при непосредственном участии C.Nord Ltd. центры радио охраны недвижимости и автотранспорта (в сумме более 10 000 объектов) в Санкт-Петербурге («Персей»), Ленинградской области («C.Nord Security») и в Москве («Avanttech»).
- $1000Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо разработать компонент для .NET Framework 2 (Visual Studio 2005), аналогичный этому компоненту для WEB — simile.mit.edu/timeline/ Детали — некоторые особенности и внешний вид компонента — обсудим в процессе переговоров... Сроки — плотные.Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно во Flash создать карту россии и пометить нашим логотипом около 150 городов. Вокруг каждого города нарисовать зону покрытия (окружность в 40 км от центра города) Карта двухуровневая: - первый уровень вся россия - второй уровень зум ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Задача: сделать шаблон дизайна страницы (для минисайта на презентационный CD). Исходные материалы: 1) Сам текст-сайт для диска - http://z41061.infobox.ru/ 2) Компания - Си-Норд - http://www.cnord.ru 3) Торговая марка - Андромеда - http://www.andromeda.su/ Примеры материалов компании: 1) Шаблон для презентации http://www.youpas.ru/files/2006.06.08/template.JPG 2) ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Необходимо на основе фирменного стиля (приложен файл) создать 3D макеты корпусов для линейки продукции. Необходимо разработать узнаваемые элементы, которые выгодно выделяли бы простые корпуса.3D-графика16 заявокЗакрыт18 лет назад