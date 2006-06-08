C.Nord Ltd. — головная компания (основана 25 апреля 1991 года), координирующая деятельность дочерних компаний с точки зрения идеологии, методов и средств достижения целей миссии группы компаний.

В группу компаний так же входят основанные при непосредственном участии C.Nord Ltd. центры радио охраны недвижимости и автотранспорта (в сумме более 10 000 объектов) в Санкт-Петербурге («Персей»), Ленинградской области («C.Nord Security») и в Москве («Avanttech»).