yuliasfera

Ищем web-дизайнера, с хорошим вкусом, чувством композиции, цвета и перспективы. Предпочтительно с академическим художественным образованием. Необходимо знать и\или уметь: работать с растровой и векторной графикой; основы верстки; принципы построения интерфейсов; принципы юзабилити;
- Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт18 лет назад
Добрый день! Для постоянного сотрудничества ищем программиста (php) со знанием HTML,JavaScript, SQL. Желателен опыт в работе с большими многомодульными системами, умение читать "чужой код". Доступность по ICQ в течение дня, желательно проживание в г.Киеве Просьба обращаться только квалифицированным специалистам ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт18 лет назад
"Чистый html-код" - отсутствие лишних тэгов, обеспечение нормального функционирования и идентичность отображения в основных браузерах ( IE 5.5 и выше, Opera 5 и выше, Netscape 4 и выше, Mozilla), возможность нормального разделения каждой сверстанной страницы ...HTML-верстка25 заявокЗавершен18 лет назад