yuliasfera

Добрый день! Для постоянного сотрудничества ищем программиста (php) со знанием HTML,JavaScript, SQL. Желателен опыт в работе с большими многомодульными системами, умение читать "чужой код". Доступность по ICQ в течение дня, желательно проживание в г.Киеве Просьба обращаться только квалифицированным специалистам ...