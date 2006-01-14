yuliasfera

Гость yuliasfera

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Художник. Вэб-дизайнер.

    Ищем web-дизайнера, с хорошим вкусом, чувством композиции, цвета и перспективы. Предпочтительно с академическим художественным образованием. Необходимо знать и\или уметь: работать с растровой и векторной графикой; основы верстки; принципы построения интерфейсов; принципы юзабилити;

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программист (php) со знанием HTML,JavaScript,SQL

    Добрый день! Для постоянного сотрудничества ищем программиста (php) со знанием HTML,JavaScript, SQL. Желателен опыт в работе с большими многомодульными системами, умение читать "чужой код". Доступность по ICQ в течение дня, желательно проживание в г.Киеве Просьба обращаться только квалифицированным специалистам ...

    PHPJavascriptHTML
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • На постоянную удаленную работу требуется верстальщик

    "Чистый html-код" - отсутствие лишних тэгов, обеспечение нормального функционирования и идентичность отображения в основных браузерах ( IE 5.5 и выше, Opera 5 и выше, Netscape 4 и выше, Mozilla), возможность нормального разделения каждой сверстанной страницы ...

    HTML
    HTML-верстка25 заявок
    Завершен
    18 лет назад