Требуется создать интернет-магазин парфюмерии на движке shopcms
Сайты «под ключ»5 заявок
Закрыт
12 лет назад
Требуется создать интернет-магазин парфюмерии на движке shopcms
Требуется увеличить посещаемость интернет-магазина парфюмерии и косметики! только украинские хосты! Указываем сумму и сроки. Оплата по факту P.S. заявки без цен не рассматриваются
Требуется разместить объявления на украинских досках..... Обязательным условием является предоставления статистики с адресами досок и ссылками на объявления. указываем цену