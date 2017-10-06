Дизайнер интерьера

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Учебное заведение

Национальный-технический университет Украины

Факультет

Книжная графика

Специальность

Художник-иллюстратор

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Последние 3 места работы в порядке убывания

Компания

ООО «Танго»

Должность

Дизайнер наружной рекламы

Обязанности

-Разработка эскизов вывесок. -Разработка эскизов плакатов и буклетов. -Плоттерная порезка -Разработка эскизов в 3d max

Компания

ООО«Ларсен»

Должность

Дизайнер наружной рекламы

Обязанности

-Разработка эскизов вывесок. -Разработка эскизов плакатов и буклетов. -Плоттерная порезка -Разработка эскизов в 3d max

Компания

ООО«Смага-дизайн»

Должность

Дизайнер интерьера

Обязанности

-Планы и чертежи планировок и перепланировок помещений -Разработка эскизов витражей и ковки -Визуализация проектов в 3d max

Работаю в ArchiCAD, 3DS MAX, Adobe Photoshop, Corel DRAW на высоком уровне.

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