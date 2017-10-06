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Учебное заведение
Национальный-технический университет Украины
Факультет
Книжная графика
Специальность
Художник-иллюстратор
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Последние 3 места работы в порядке убывания
Компания
ООО «Танго»
Должность
Дизайнер наружной рекламы
Обязанности
-Разработка эскизов вывесок. -Разработка эскизов плакатов и буклетов. -Плоттерная порезка -Разработка эскизов в 3d max
Компания
ООО«Ларсен»
Должность
Дизайнер наружной рекламы
Обязанности
-Разработка эскизов вывесок. -Разработка эскизов плакатов и буклетов. -Плоттерная порезка -Разработка эскизов в 3d max
Компания
ООО«Смага-дизайн»
Должность
Дизайнер интерьера
Обязанности
-Планы и чертежи планировок и перепланировок помещений -Разработка эскизов витражей и ковки -Визуализация проектов в 3d max
Работаю в ArchiCAD, 3DS MAX, Adobe Photoshop, Corel DRAW на высоком уровне.
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