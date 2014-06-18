zarubites

Сергей Полукариков zarubites

 
34 годаРоссия/Петрозаводск
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
rapid_mail
Василий 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Размещение объявлений на Авито
Сергей выполнял для меня создание и размещение рекламных объявлений. Приятно обрадовала его активность к работе и проявленный интерес к делу. Наши временные договоренности выполнялись своевременно и без задержек. Я доволен результатом от нашего сотрудничества.
Отличный заказчик, все четкие и понятные задачи, рекомендую.
Ответный отзыв
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Поисковые системы (SEO)
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Социальные сети (SMM и SMO)
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