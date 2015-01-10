Создание и SEO продвижение сайтов

ЧТО ДЕЛАЮ.

Профессиональное решение задач в сфере интернет-маркетинга:

- комплексная аналитика (SEO, реклама, юзабилити, конверсия);

- безопасное продвижение сайтов;

- разработка рекламных кампаний, аналитика ROI;

- увеличение конверсии сайтов и магазинов;

- управление репутацией в поисковых системах.

- контекстная реклама (разработка и ведение рекламных компаний в Google и Яндекс;

- создание сайтов.

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ (SEO).

- анализ рынка и уровня конкуренции, оценка сезонности и динамики спроса;

- технчиеская аналитика сайта с элементами юзабилити и оценки конверсий;

- сборка базового и расширенного семантических ядер;

- полная внутренняя оптимизация;

- наполнение сайта гибридными текстами;

- выполнение доработок по улучшению юзабилити и конверсии;

- внедрение элементов SMO для улучшения ПФ сайта;

- динамическое размещение вечных статейных ссылок (безанкорно);

- размещение nofollow социальных сигналов;

- постоянное обновление контента;

- ежемесячный анализ результатов и корректировка планов продвижения.СОЗДАНИЕ САЙТОВ (WEB дизайн).- Дизайн сайта-визитки

- Дизайн Landing page

- Дизайн корпоративного сайта

- Дизайн информационного сайта

- Дизайн интернет-магазина

- Делаю акцент на подаче контента, ведь это самое главное что может быть на сайте. -Дизайн сайта-визитки

- Создание сайтов под ключ

- Программирование

- Верстка