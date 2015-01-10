ЧТО ДЕЛАЮ.
Профессиональное решение задач в сфере интернет-маркетинга:
- комплексная аналитика (SEO, реклама, юзабилити, конверсия);
- безопасное продвижение сайтов;
- разработка рекламных кампаний, аналитика ROI;
- увеличение конверсии сайтов и магазинов;
- управление репутацией в поисковых системах.
- контекстная реклама (разработка и ведение рекламных компаний в Google и Яндекс;
- создание сайтов.
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ (SEO).
- анализ рынка и уровня конкуренции, оценка сезонности и динамики спроса;
- технчиеская аналитика сайта с элементами юзабилити и оценки конверсий;
- сборка базового и расширенного семантических ядер;
- полная внутренняя оптимизация;
- наполнение сайта гибридными текстами;
- выполнение доработок по улучшению юзабилити и конверсии;
- внедрение элементов SMO для улучшения ПФ сайта;
- динамическое размещение вечных статейных ссылок (безанкорно);
- размещение nofollow социальных сигналов;
- постоянное обновление контента;
- ежемесячный анализ результатов и корректировка планов продвижения.СОЗДАНИЕ САЙТОВ (WEB дизайн).- Дизайн сайта-визитки
- Дизайн Landing page
- Дизайн корпоративного сайта
- Дизайн информационного сайта
- Дизайн интернет-магазина
- Делаю акцент на подаче контента, ведь это самое главное что может быть на сайте. -Дизайн сайта-визитки
- Создание сайтов под ключ
- Программирование
- Верстка