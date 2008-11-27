что то не так с настойкой. файлы вебсайта(ДЛЕ) на фтп не обновляются, нужно сначала стереть. если делаешь upgrade то сайт(mysql) не обновляется. вход в админку не производится. установлен вебмин. работу надо выполнит сегодня!
- $30Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен опытный специалист для помощи в настройке (и оптимизации) сервера. могу всё нужное инсталлировать но с точной настройкой и оптимизацией парюсь. ОС Debian 6. сервер: nginx (последнею стабильную) ПО: всё что надо для WP/DLE проекта. - MYSQL, PHP5, ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Написать качественный скрипт доски объявлений под CMS DLE 8.х - 9.х * страница для пойска работы/сотрудников ** на странице будет использоваться только этот модуль, поэтому все основные функции движка должны работать! *** Документация для инсталляций! возможности модуля: 1) Размещение объявления ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Надо подправить код "Парсинг ссылок". в php! пример: http://rapidshare.com/#!rapidtools/rapidtools_rscЗавершен13 лет назад
Скрипт или код из цикла "myIP" нужен 1. показ страны (можно с флажком. и можно только на одну страну, как пример) 2. показ точной версий браузера. 3. всё в php и без подсоединения к DB! можно подправить мой ...Завершен13 лет назад
Крестики нолики с "Анализом изображений" 1. написано с помощью Visual C++ (2008 Express Edition) и OpenCV. 2. два окна. 2.1. в одном будет осуществлятся анализ изображений (выбор отличительных признаков). 2.2. во втором сама игра. на ...Разработка игр1 исполнительЗавершен14 лет назад
Самый простой вариант! Надо соединить кнопки (пуск, пауза, стоп, вперёд, назад, новый файл) с кодом. нажимаешь кнопку играть, он играет... самого код, чтобы он играл нету. (плеер должен читать и воспроизводить хотя-бы эти "avi, wav, wmv" фарматы.)Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Парсинг ссылок от/на хостиг страниц/ы как rapidshare.com скрипт должен только распознать мертва ссылка или нет и выдать это. для начало на 15 страниц. пример: http://rapidshare.com/checkfiles.html php или java. дизайн ненужен.Завершен15 лет назад
Скрипт скрытия и хранения ссылок как например stealth.to (или к примеру relinka.net) контакт в личку или асю. предлагайте примерную стоимость разработки. все подробности при контакте. (в целом клоун stealth.to)Завершен15 лет назад