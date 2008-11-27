zop

Максим Фог zop

 
44 года
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Icq:

365-285-092

  • Настройка сервера

    $30

    что то не так с настойкой. файлы вебсайта(ДЛЕ) на фтп не обновляются, нужно сначала стереть. если делаешь upgrade то сайт(mysql) не обновляется. вход в админку не производится. установлен вебмин. работу надо выполнит сегодня!

    MySQL
    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установка, настройка (и оптимизация) сервера

    $50

    Нужен опытный специалист для помощи в настройке (и оптимизации) сервера. могу всё нужное инсталлировать но с точной настройкой и оптимизацией парюсь. ОС Debian 6. сервер: nginx (последнею стабильную) ПО: всё что надо для WP/DLE проекта. - MYSQL, PHP5, ...

    PHPWordPressMySQLNginxDebianDLEphpMyAdminPostfix
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать качественный модуль доски объявлений, DLE

    Написать качественный скрипт доски объявлений под CMS DLE 8.х - 9.х * страница для пойска работы/сотрудников ** на странице будет использоваться только этот модуль, поэтому все основные функции движка должны работать! *** Документация для инсталляций! возможности модуля: 1) Размещение объявления ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт или код из цикла "myIP"

    Скрипт или код из цикла "myIP" нужен 1. показ страны (можно с флажком. и можно только на одну страну, как пример) 2. показ точной версий браузера. 3. всё в php и без подсоединения к DB! можно подправить мой ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Крестики нолики с "Анализом изображений"

    Крестики нолики с "Анализом изображений" 1. написано с помощью Visual C++ (2008 Express Edition) и OpenCV. 2. два окна. 2.1. в одном будет осуществлятся анализ изображений (выбор отличительных признаков). 2.2. во втором сама игра. на ...

    OpenCV
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подправить код "Player" Visual C++ (CLR)

    Самый простой вариант! Надо соединить кнопки (пуск, пауза, стоп, вперёд, назад, новый файл) с кодом. нажимаешь кнопку играть, он играет... самого код, чтобы он играл нету. (плеер должен читать и воспроизводить хотя-бы эти "avi, wav, wmv" фарматы.)

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг ссылок

    Парсинг ссылок от/на хостиг страниц/ы как rapidshare.com скрипт должен только распознать мертва ссылка или нет и выдать это. для начало на 15 страниц. пример: http://rapidshare.com/checkfiles.html php или java. дизайн ненужен.

    PHPJava
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Link Protection / скрипт скрытия ссылки

    Скрипт скрытия и хранения ссылок как например stealth.to (или к примеру relinka.net) контакт в личку или асю. предлагайте примерную стоимость разработки. все подробности при контакте. (в целом клоун stealth.to)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Установка, настройка (и оптимизация) сервера
Приятный адекватный заказчик
Рекомендую как хорошего специалиста! -ответственный -аккуратный -постоянно на связи Толковый и грамотный человек. Спасибо за работу!!!
Ответный отзыв
LapDev
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
$20
10 баллов
13 лет назад
Скрипт или код из цикла "myIP"
Замечательный грамотный заказчик, разбирается в технических деталях.
Отличный исполнитель. Ответсвенный, четкий подход к работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Парсинг ссылок
Хороший понятливый адекватный заказчик. Приятный в общении человек!
Выполнил Отлично. раньше срока. Дал исчерпывающие консультации. Рекомендую всем! Спасибо.
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et0
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
15 лет назад
Link Protection / скрипт скрытия ссылки
Проект показался интересным, в ходе выполнения которого проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Результатом работы остался доволен! Все вопросы и предложения возникшие в процессе быстро урегулировались.
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