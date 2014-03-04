Имеем опыт работы в рекламной сфере 15 лет.

Мечты, идеи, слова, дела….

Все самое-самое находится здесь – в «Банке заМЕЧТАтельных Идей»®. И только Вы имеете право получить идею для воплощения Ваших замыслов. И только от Нас зависит станет ли Ваша мечта реальностью.

Мы сотрудничаем как с общеизвестными брендами, так и с компаниями, которые только выходят на рынок. Помимо выгодных условий работы, клиенты ценят наш творческий подход и умение создавать рекламный продукт, достойный их уровня.

Наши услуги:

разработка и поддержка корпоративного стиля

дизайн и производство рекламной полиграфической и сувенирной продукции

разработка и реализация эффективных рекламных кампаний

подготовка экспозиции и организация участия фирмы в отраслевых выставках

производство полиграфической продукции – «А-ЦЕНТР™ оперативной полиграфии»

ВМЕСТЕ С НАМИ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!