zukevich123

Сайт http://www.volshebnoe-foto.com.ua цены указаны в гривнах,а необходимо указать все цены в рублях.Так как сейчас работаем уже на Российских просторах.Сайт работает на вордпресс,для интернет магазина используется плагин WP-shop.Работа для тех кто знает вордпресс и плагин WP-shop.