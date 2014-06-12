zukevich123

Необходим калькулятор для сайта-расчет стоимости готового изделия.пример http://xn--90abbffab5byaa3a6bxgf5c.xn--p1ai/try/ .Расчет стоимость в зависимости от площади изделия см2.
Веб-программирование10 заявок
Закрыт
9 лет назад
Необходим калькулятор для сайта-расчет стоимости готового изделия.пример http://xn--90abbffab5byaa3a6bxgf5c.xn--p1ai/try/ .Расчет стоимость в зависимости от площади изделия см2.
Разместить текстовое обьявление на 50 досках обьявлений с прикрепленной фотографией.Россия.Украина
Сайт http://www.volshebnoe-foto.com.ua цены указаны в гривнах,а необходимо указать все цены в рублях.Так как сейчас работаем уже на Российских просторах.Сайт работает на вордпресс,для интернет магазина используется плагин WP-shop.Работа для тех кто знает вордпресс и плагин WP-shop.