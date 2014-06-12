zukevich123

Алексей Жукевич zukevich123

 
42 годаУкраина/Симферополь
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Калькулятор для сайта

    Необходим калькулятор для сайта-расчет стоимости готового изделия.пример http://xn--90abbffab5byaa3a6bxgf5c.xn--p1ai/try/ .Расчет стоимость в зависимости от площади изделия см2.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поменять цены на сайте

    $50

    Сайт http://www.volshebnoe-foto.com.ua цены указаны в гривнах,а необходимо указать все цены в рублях.Так как сейчас работаем уже на Российских просторах.Сайт работает на вордпресс,для интернет магазина используется плагин WP-shop.Работа для тех кто знает вордпресс и плагин WP-shop.

    WordPress
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад