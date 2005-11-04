zuzin

Гость zuzin

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Мы - команда, состоящая из студентов старших курсов МГУ факультета ВМиК.

Опыт работы в сфере интернет техгологий 5 лет. За это время были созданы сайты нескольким десяткам организаций. Все они отличаются своей индивидуальностью, великолепным дизайном и удобной навигацией.

Для их изготовления мы применяем самые современные языки программирования, а так же графические редакторы.

Среди нашей команды есть люди, опыт программирования которых на .NET, Assembler, C, C++, Java, PERL, VB более 8 лет. В последние годы они постоянно становятся призерами и победителями всероссийских и международных олимпиад и соревнований по программированию.

Мы будем рады, если вы доверите выполнение работы именно нам, и гарантируем высшее качество в кротчайшие сроки.

Perl
Отзывы заказчиков
jpetrov
58 летЛитва
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2
9 баллов
18 лет назад
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Работы выполнены. Претензий к качеству и срокам исполнения нет.