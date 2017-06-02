Настройка 1С розницы

Необходимо по номеру документа из поля поиска открыть документ из базы через Com соединение.
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Необходимо настроить для работы 1С розницу, редакция 2.2
Все что нужно - ИП, продажа услуг, 10-20 номенклатур. Подключен Штрих Мини ФР-К (работает)
Территориально - Щербинка
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