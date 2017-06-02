Настройка 1С розницы

Что именно нужно выгружать из 1С на сервер и загружать с сервера в 1С? Товары, Цены, Остатки, Номенклатура, Контаргенты, Контакты, Реализация. Из 1С еще, как насписано, трекер может менять статусы в СРМ: если, например, на основании ...