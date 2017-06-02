Настройка 1С розницы

1С-программированиеЗакрыт4 заявки273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить для работы 1С розницу, редакция 2.2

Все что нужно - ИП, продажа услуг, 10-20 номенклатур. Подключен Штрих Мини ФР-К (работает)

Территориально - Щербинка

7 лет назад
precis
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад