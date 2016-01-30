Настроить Postgresql для 1с

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Закрыт3 заявки178 просмотров

Нужен специалист, который поможет максимально эффективно настроить работу 1с в связке з базой Postgresql. На данный момент все установлено, но низкая производительность 1с. По тестам Гилева - 9 пунктов в среднем. Более детально - в личной переписке

PostgreSQL
9 лет назад
muron
Мирон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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