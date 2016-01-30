Требуется специалист по внедрению 1С на производственном предприятии

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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На проектную работу требуется специалист по внедрению 1С на производственном предприятии.

Требования:

- опыт налаживаниеработы программы на промышленном предприятии

- проживание в Киеве или возможность приехать в Киев на срок внедрения программы

Основные задачи:

- налаживание системы производственногоучета (сырье, фасованная, нефасованная продукция, расходные материалы)

- обеспечение связимежду складской информацией, продажами, бухгалтерским учетом

- обучение персонала

Зарплата договорная

Ждем ваших резюме, контакты и желаемые уровень зп

9 лет назад
landhel
Ольга 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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